Por: El Espectador

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El reciente atentado con explosivos en la estación de Policía de Los Patios, ubicada en el departamento de Norte de Santander, ha provocado una respuesta inmediata y enérgica por parte del gobierno nacional. El ataque, que dejó una persona muerta y dos uniformados heridos, ha sido calificado como “cobarde” por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien lamentó el daño ocasionado y expresó su solidaridad con las víctimas. De acuerdo con declaraciones oficiales recogidas por El Espectador, el atentado se enmarca en un contexto de incremento de las acciones violentas atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Frente 33 de las disidencias de las Farc, grupos que actúan en la región.

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Frente a la gravedad de estos hechos, el gobierno encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella dispuso una ofensiva frontal contra las organizaciones armadas y criminales responsables de los atentados. El núcleo de esta estrategia es un “estatuto antiterrorista”, que próximamente será presentado ante el Congreso. El ministro Lara explicó que esta iniciativa busca crear una lista oficial de grupos considerados terroristas, lo cual implicaría cerrar cualquier posibilidad de diálogo de paz con tales estructuras y habilitar nuevas herramientas legales para enfrentarlas. Además, se contempla el fortalecimiento de la inteligencia militar y la creación de organismos judiciales que tendrán competencia exclusiva sobre los crímenes perpetrados por estos grupos.

El presidente De la Espriella, quien lideró un consejo de seguridad en Cúcuta tras el atentado, fue enfático al afirmar que su administración trabajará por “liberar a este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza”. Subrayó que en su gobierno no habrá espacio para alianzas con estructuras criminales y advirtió también a la dirigencia política sobre cualquier posible vínculo con estas organizaciones. Esta posición, enfatizó el mandatario, marca un punto de quiebre con prácticas permisivas del pasado.

La decisión del gobierno de catalogar a estos grupos armados como terroristas, según lo informado por El Espectador, convertiría la actual confrontación en una lucha directa sin margen para negociaciones, apostándole a una acción más decidida desde los ámbitos militar, judicial y político.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone el estatuto antiterrorista anunciado por el gobierno?

El estatuto antiterrorista propuesto por el gobierno de Abelardo de la Espriella, según información difundida por El Espectador y declaraciones del ministro Rodrigo Lara, plantea la creación de una lista específica de organizaciones que serían catalogadas como terroristas. Esta norma también otorgaría mayores facultades legales para actuar en contra de estos grupos, fortalecería la inteligencia militar y establecería organismos judiciales dedicados a procesar los delitos cometidos por ellos.

¿Cuáles grupos armados están detrás del atentado en Los Patios según las autoridades?

De acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y fuentes oficiales citadas por El Espectador, tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el Frente 33 de las disidencias de las Farc tendrían presencia en Norte de Santander y estarían detrás del atentado con explosivos contra la estación de Policía de Los Patios, intensificando sus acciones ante la respuesta gubernamental.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.