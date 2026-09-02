Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe presentó, según sus canales oficiales, los principales resultados alcanzados en 2025 y las acciones previstas para 2026, enfocándose en cumplir el Plan de Desarrollo Local. De acuerdo con estos reportes, la gestión ha cubierto frentes como ambiente, cultura, desarrollo económico, educación, gestión pública, integración social, movilidad, mujeres, salud y seguridad, con una visión integral para favorecer la calidad de vida de la comunidad.

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En el sector ambiente y hábitat, la entidad realizó durante 2025 el mantenimiento de 1.000 árboles, así como nueve procesos de educación ambiental y la capacitación de 6.250 personas en separación en la fuente y reciclaje. También fortaleció huertas urbanas y actividades de jardinería, y adelantó 4.570 esterilizaciones animales y 863 atenciones de bienestar animal. Para 2026 se proyecta invertir $8.237 millones, fortalecer la gestión del riesgo con los Vigías del Riesgo y continuar la educación comunitaria y vigilancia en puntos críticos.

En cultura, recreación y deporte, el programa Más Cultura Local financió 20 proyectos culturales, otorgó 18 estímulos y formó a 850 personas en artes. Se fortalecieron 12 organizaciones, mientras que la participación en actividades recreativas y deportivas creció de 1.000 a 1.421 personas entre 2025 y 2026, y las Escuelas Deportivas ampliaron cobertura de 600 a 936 niñas, niños y adolescentes.

Respecto a desarrollo económico e industria, se avanzó en formación para empleo y autoempleo, y de 560 unidades productivas inscritas, 200 accedieron a procesos de formalización y transformación digital. En 2026 se destacó la realización del Quinto Festival de la Lechona como estrategia económica y cultural.

En educación, se suministraron dotaciones a instituciones distritales y se celebró un convenio por $7.202 millones entre el Fondo de Desarrollo Local y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA), destinado a acceso y permanencia de jóvenes en educación superior.

La administración local, en su labor de gestión pública, fortaleció la innovación institucional, inspección y control, acceso digital y concertación con comunidades indígenas y afrocolombianas, con una inversión programada superior a $22.714 millones.

En integración social, 374 jóvenes accedieron a transferencias condicionadas, 62.290 hogares recibieron Ingreso Mínimo Garantizado y 6.500 personas mayores tuvieron apoyo mensual. Además, se realizaron acciones preventivas contra la violencia en el entorno familiar y sexual.

En movilidad, se intervinieron 0,54 kilómetros-carril de malla vial y 2.962 metros cuadrados de espacio público en 2025, proyectando $18.908 millones para infraestructura en 2026. El sector mujeres promovió autonomía económica, derechos, formación laboral y prevención de violencias, incluyendo formación en conducción y apoyo a 500 cuidadoras.

En salud, participaron 500 personas en prevención de consumo de sustancias y 250 recibieron atención en salud mental. También se avanzó en salud sexual y reproductiva, y en atención a personas con discapacidad, destinando $5.461 millones para 2026.

Finalmente, en seguridad, se fortalecieron organizaciones comunitarias, se recuperó espacio público y se adquirieron motocicletas y vehículos para la Policía Metropolitana. Entre enero y agosto de 2026 se realizaron 425 acompañamientos escolares y 135 actividades de recuperación de espacio público, entre otras acciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales logros de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe en 2025?

Los principales logros de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe en 2025 incluyeron el mantenimiento de 1.000 árboles, la capacitación de 6.250 personas en separación en la fuente y reciclaje, el fortalecimiento cultural y deportivo con aumento en la participación ciudadana, avances en emprendimiento y empleo, expansión en apoyos sociales como el Ingreso Mínimo Garantizado y la dotación de instituciones educativas, con inversiones orientadas a infraestructura, salud, seguridad y derechos de las mujeres, según informó la alcaldía.

¿Cómo se distribuyeron los recursos para los diferentes sectores en Rafael Uribe Uribe en 2026?

De acuerdo con la programación anunciada, en 2026 los recursos se asignaron así: $8.237 millones para ambiente y hábitat, más de $7.202 millones para educación superior y científica, más de $22.714 millones para gestión pública e innovación institucional, y más de $18.908 millones para movilidad e infraestructura vial, además de $5.461 millones destinados al sector salud, asegurando inversiones en desarrollo social, cultural y de seguridad en la localidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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