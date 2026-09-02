Por: Portal Bogotá

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Este jueves 3 de septiembre de 2026, Bogotá contará con condiciones climáticas que sugieren precaución para quienes planean actividades al aire libre. De acuerdo con el reporte oficial publicado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el panorama meteorológico estará caracterizado por cielos parcialmente nublados y una alta probabilidad de lluvias ligeras en diversas zonas de la ciudad.

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En la madrugada, las localidades más susceptibles a precipitaciones leves son Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, donde se pronostica cielo nublado y posibilidad de lluvias ligeras. Con una temperatura mínima estimada de 11° Celsius, quienes salgan temprano deben considerar ropa adecuada y posible uso de paraguas. Durante las primeras horas de la mañana, se mantendrán las mismas condiciones, principalmente en las localidades de Usme y Sumapaz.

Para la tarde, el IDIGER prevé la continuidad de cielos parcialmente nublados, con aumento en la probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras en otras zonas: Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, así como nuevamente Usme y Sumapaz. Bajo estas circunstancias, la temperatura máxima ascenderá hasta los 19° Celsius, cifra que sigue siendo propia del clima templado de la capital colombiana. Estas variaciones demandan atención tanto en la programación de actividades como en la movilidad urbana, ya que las lluvias pueden afectar el tráfico y la planeación diaria.

Para conocer en tiempo real el comportamiento del clima, la ciudadanía dispone del Sistema Alerta Bogotá (SAB), herramienta digital que permite acceder a información actualizada sobre el estado climático en el Distrito. Además, el pronóstico de lluvias se puede consultar de forma interactiva en el portal mapas.bogota.gov.co, donde basta con seleccionar la opción “Otros mapas” y luego “Lluvias”, digitando la dirección deseada para obtener datos del sector específico. Este tipo de mecanismos facilita la toma de decisiones informadas y previene contratiempos ocasionados por cambios repentinos del clima.

En suma, las autoridades recomiendan prestar atención a los canales oficiales y consultar periódicamente el pronóstico, especialmente en situaciones de alerta emitidas por el IDIGER y el SAB. El aprovechamiento de las plataformas digitales del Distrito fortalece las estrategias cotidianas para enfrentar las variaciones climáticas y programar el día a día con mayor seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Bogotá el jueves 3 de septiembre de 2026?

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Bogotá tendrá cielos parcialmente nublados y probabilidad de lluvias ligeras en varias localidades durante el jueves 3 de septiembre de 2026. Las lluvias podrían afectar especialmente a Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Sumapaz, Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón. La temperatura oscilará entre los 11° y 19° Celsius.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá usando Mapa de Lluvias?

Para consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá, puede ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapas en la parte derecha, dirigirse a “Otros mapas” y elegir la opción “Lluvias”. Luego, debe escribir la dirección de interés y el sistema mostrará la información climática específica para ese sector. Esta consulta se puede realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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