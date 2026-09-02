Por: Portal Bogotá

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Este jueves 3 de septiembre de 2026, varias zonas de Bogotá y el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, experimentarán cortes de agua debido a trabajos realizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). De acuerdo con información publicada por la propia EAAB y el portal de la Alcaldía de Bogotá, estos cortes programados tienen como fin mejorar el suministro y minimizar las afectaciones por posibles daños en tuberías o accesorios del sistema, evitando, así, daños de mayor magnitud que podrían afectar a comunidades enteras.

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En Bogotá, las localidades que tendrán suspensión del servicio serán La Candelaria, Barrios Unidos, Los Mártires, Kennedy y Usme. Los horarios y motivos varían por zona. En La Candelaria, los barrios Germania y Las Aguas tendrán corte desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., durante 10 horas, debido a un mantenimiento correctivo. Por su parte, en Barrios Unidos, los barrios Galerías, Benjamín Herrera y San Luis perderán el suministro durante 24 horas, de 9:00 a.m. a 9:00 a.m. del día siguiente, por mantenimiento preventivo.

En Los Mártires, el barrio Santa Isabel tendrá corte de agua en el mismo rango horario que Barrios Unidos, pero por la necesidad de cambiar un hidrante y una válvula. Kennedy es una de las localidades con más sectores afectados: barrios Provivienda y Carvajal estarán sin agua por instalación de accesorios, mientras que en Argelia II, Bosa, Carmelo Sur, Casa Blanca Sur, entre otros barrios, la suspensión será por mantenimiento preventivo, ambos cortes con una duración de 24 horas. En Usme, los barrios Brazuelos, Usminia, Villa Anita, La Requilina, El Uval, Usme y Olarte enfrentarán un corte más corto, de 10:00 p.m. a 2:00 a.m., para actividades preventivas.

También hay cortes en el municipio de Soacha. Entre la carrera 4 y la 15B, y entre la calle 1 a la 49 sur, los barrios Compartir y San Nicolás estarán sin agua desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. del día siguiente, en un cierre a terceros informado por las autoridades.

La EAAB recomienda a los usuarios llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos durante estas suspensiones. Además, la empresa proveerá carrotanques especialmente para clínicas, hospitales y lugares con alta concentración de personas, solicitándolos por la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por los cortes de agua del 3 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los barrios afectados incluyen Germania y Las Aguas en La Candelaria; Galerías, Benjamín Herrera y San Luis en Barrios Unidos; Santa Isabel en Los Mártires; Provivienda, Carvajal, Argelia II, Bosa, Carmelo Sur, Casa Blanca Sur, Class, Class Roma, El Carmelo, El Class, El Danubio Azul, La Paz Kennedy, Portal de Cali y Sinaí en Kennedy; así como Brazuelos, Usminia, Villa Anita, La Requilina, El Uval, Usme y Olarte en Usme.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para los cortes de agua en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aconseja llenar el tanque de reserva de las viviendas antes del corte, utilizar el agua almacenada en recipientes en menos de 24 horas y hacer un uso racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, el servicio de carrotanques estará disponible para sectores de alta concentración, como clínicas y hospitales, a través de la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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