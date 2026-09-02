Por: Portal Bogotá

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La tecnología tiene el potencial de transformar la vida diaria de las personas mayores, y en Bogotá se están dando pasos importantes para lograrlo. De acuerdo con información oficial del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), recientemente se adelantó la capacitación ‘Otros usos de mi celular y datos abiertos’, una actividad dirigida principalmente a pensionados, pensionadas y sus cuidadores. El evento, liderado desde la Oficina Informática y Sistemas, se enmarca dentro de la Política de Atención al Pensionado de la ciudad, respondiendo a la necesidad de fortalecer la autonomía, la seguridad y el bienestar de este grupo de ciudadanos.

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El encuentro tuvo lugar con la participación de 60 asistentes que encontraron en este espacio la oportunidad de acercarse de manera práctica y personalizada a las herramientas que les ofrecen sus dispositivos móviles. El equipo de FONCEP, como relataron en su cuenta oficial en la red social X, acompañó paso a paso a cada asistente en el proceso de aprendizaje. Los temas abordados incluyeron desde el uso correcto y seguro de aplicaciones de mensajería como WhatsApp hasta la gestión de trámites móviles, acceso a servicios de salud en línea y el uso de asistentes de inteligencia artificial. Todo esto se desarrolló bajo el acompañamiento cercano de las funcionarias y funcionarios del fondo, quienes resolvieron dudas y mostraron el potencial cotidiano de la tecnología en la vida de los pensionados.

En la jornada también se dedicó un espacio fundamental a la prevención: se compartieron recomendaciones para evitar estafas digitales, un riesgo latente en la era de la hiperconectividad, y se instruyó sobre la consulta de datos abiertos. El término “datos abiertos” hace referencia a información gubernamental disponible de manera pública y gratuita, permitiendo así fortalecer la transparencia institucional y el ejercicio de ciudadanía informada.

La implementación de este tipo de iniciativas, según se destaca en la información oficial del FONCEP, confirma el objetivo de seguir apostándole a la inclusión digital, al bienestar integral y al fomento de una vida más autónoma y segura para las personas mayores de Bogotá.

¿Qué temas se trataron en la capacitación de FONCEP para pensionados en Bogotá?

Durante la capacitación liderada por FONCEP, los asistentes aprendieron a utilizar aplicaciones de mensajería como WhatsApp, hacer trámites móviles, acceder a servicios de salud en línea y emplear asistentes de inteligencia artificial. Además, se compartieron recomendaciones para prevenir estafas digitales y se explicó cómo consultar datos abiertos, todo ello buscando mejorar la autonomía y la seguridad de los pensionados.

¿Qué significa “datos abiertos” en el contexto de la capacitación de FONCEP?

En el contexto de esta capacitación, “datos abiertos” se refiere a la información oficial publicada por entidades públicas y disponible de manera gratuita y accesible para cualquier ciudadano. La consulta de estos datos permite fortalecer la transparencia de la gestión institucional y brinda a los asistentes herramientas para informarse y tomar decisiones basadas en información confiable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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