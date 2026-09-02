Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se unió a la labor solidaria para ayudar a Colombia luego del devastador terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Desde el comienzo de la emergencia, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) movilizaron personal técnico y especializado que, según información oficial, contribuyó de manera sustancial a la atención de la crisis.

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Uno de los principales aportes de la capital fue el envío de quince ingenieros especializados del IDIGER. Estas personas permanecieron cerca de veinte días en municipios de Risaralda, Chocó y Quindío, revisando de manera técnica los daños estructurales provocados por el sismo. De acuerdo con datos entregados por las entidades vinculadas, durante esta misión se logró evaluar un total de 27 municipios, donde se revisaron 971 viviendas y 286 edificaciones esenciales, como hospitales, estaciones de bomberos y policía, alcaldías, colegios, iglesias y espacios comunitarios.

Las actividades incluyeron no solo la verificación del estado de las infraestructuras, sino el acompañamiento a las comunidades locales, orientando sus decisiones para proteger sus vidas y patrimonio. Cada región tuvo su propio enfoque de trabajo. En Risaralda, cinco ingenieros se encargaron de 12 municipios, evaluando 422 viviendas y 116 edificios cruciales. En Chocó, otros cinco profesionales, expertos en áreas como ingeniería estructural y geotecnia (rama que estudia el comportamiento de los suelos), revisaron 458 viviendas y 111 edificaciones esenciales en 8 municipios. En Quindío, las tareas abarcaron siete municipios, donde se evaluaron 91 viviendas y 59 edificaciones, incluidas inspecciones geotécnicas a 10 km de la vía Armenia-Montenegro.

Durante el recibimiento a quienes cumplieron esta misión, Guillermo Escobar, director de IDIGER, recalcó que el trabajo realizado fue más allá de lo técnico: implicó dejar la ciudad y a sus familias, poniendo sus capacidades al servicio de las comunidades golpeadas por el desastre. Tanto el director como los ingenieros destacados en la misión subrayaron cómo la experiencia en territorio les permitió comprender y dimensionar la importancia de proteger no solo viviendas, sino espacios patrimoniales y culturales que son vitales para la identificación y economía de las comunidades. Al final, la participación en la emergencia reafirmó la relevancia de aplicar estudios y normas técnicas para reducir riesgos sísmicos y, sobre todo, la necesidad de que el conocimiento técnico esté al servicio de la vida y la recuperación integral de las regiones devastadas. Esta acción fue posible gracias a la articulación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, junto con las autoridades locales y nacionales.

¿Qué acciones realizó Bogotá para apoyar a las zonas afectadas por el terremoto de 2026?

Bogotá coordinó el envío de quince ingenieros especializados del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) a Risaralda, Chocó y Quindío, donde realizaron evaluaciones técnicas de viviendas y edificaciones esenciales. Su apoyo incluyó revisiones estructurales y asesoría directa a las comunidades, fortaleciendo la respuesta en 27 municipios.

¿Por qué es importante la evaluación técnica de edificaciones tras un terremoto?

La evaluación técnica permite identificar daños que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de las comunidades, orientando acciones para su protección y recuperación. Además, ayuda a fortalecer la gestión del riesgo aplicando normas de construcción más seguras, como resaltaron los expertos citados en la misión apoyada por Bogotá e IDIGER.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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