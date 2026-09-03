Por: EL PILON SA

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La urbanización María Camila Sur, en Valledupar, enfrenta una problemática que preocupa a sus habitantes: la falta de alumbrado público en las inmediaciones de la acequia del humedal y el progresivo deterioro del único parque recreativo disponible. De acuerdo con la Junta de Acción Comunal (JAC), esta situación afecta no solo a los residentes del sector, sino también a quienes viven en barrios cercanos como Villa Miriam, 450 Años y Villa Dariana, ya que todos hacen uso de este espacio de esparcimiento.

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Frente a este panorama, la JAC elevó una solicitud formal a la Empresa de Servicios Tecnológicos e Iluminación de Valledupar, ESTIV S.A.S. E.S.P., para que amplíe la red de luminarias en el tramo que colinda con las manzanas G, H e I, justo donde carecen de infraestructura de alumbrado y la oscuridad es total en horas nocturnas. Según la comunicación de la organización comunitaria, “la zona perimetral que bordea la acequia del Humedal, específicamente la que brinda cobertura y colinda con las manzanas G, H e I, se encuentra en un estado de penumbra absoluta durante las horas nocturnas”. La persistente falta de luz ha generado un ambiente de temor y la percepción de mayor riesgo entre quienes transitan por el lugar, pues la ausencia de alumbrado facilita comportamientos delictivos y aumenta la posibilidad de accidentes, especialmente en las áreas más cercanas a la fuente hídrica.

Ante este problema, la JAC solicitó que ESTIV organice una visita técnica de inspección y establezca como prioridad la instalación de nuevas luminarias e inclusión de la obra en su plan de inversiones para el sector.

El llamado de atención de la comunidad también se extendió al Instituto Municipal de Deporte y Recreación —INDER Valledupar— y la Secretaría de Obras, por el grave deterioro del parque ubicado junto al humedal de María Camila Sur. Según la Junta, “este parque constituye el único escenario recreativo, deportivo y de esparcimiento familiar existente en el sector”, y su uso es cotidiano por parte de niños, jóvenes, adultos mayores y familias. Sin embargo, el recinto sufre de corrosión en estructuras metálicas, daños en los juegos infantiles y equipos biosaludables, lo que limita el uso seguro de estas áreas. De acuerdo con la JAC, un 50 % de los componentes de estos equipos presenta deterioro, situación que puede exponer a lesiones a los usuarios. Por esta razón, los residentes piden al INDER priorizar el parque en sus planes de restauración, ejecutar obras de mantenimiento e inspección técnica, y adecuar de manera inmediata la zona infantil y los aparatos para ejercicio físico.

La comunidad espera que las autoridades respondan pronto a las solicitudes, en busca de recuperar su único espacio recreativo y mejorar la seguridad nocturna en el entorno del humedal.

¿Cuál es el principal problema de la urbanización María Camila Sur con la falta de alumbrado público?

El principal problema que afecta a María Camila Sur por la falta de alumbrado público es la inseguridad en el entorno de la acequia del humedal, especialmente en las manzanas G, H e I. Según la JAC, la ausencia de luminarias genera temor entre los habitantes, eleva el riesgo de accidentes y facilita la ocurrencia de hechos delictivos, impactando la tranquilidad de quienes viven o transitan por el sector.

¿Qué daños presenta el parque del humedal María Camila Sur y por qué preocupa a los habitantes?

El parque de María Camila Sur evidencia corrosión, desgaste en la carpintería metálica, daños en cerramientos, módulos infantiles y equipos biosaludables. La JAC advierte que aproximadamente la mitad de los componentes presentan deterioro, lo que restringe el uso por parte de niños y adultos mayores, y puede ocasionar accidentes. Este deterioro es una preocupación central porque se trata del único espacio recreativo y deportivo para los residentes del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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