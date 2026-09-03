Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El vicepresidente José Manuel Restrepo será quien lidere la primera misión diplomática de Colombia enfocada en seguridad y paz ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), un hecho relevante debido a la postura del presidente Abelardo de la Espriella de no salir del país durante su mandato. Esta gestión, que se materializará en septiembre, comenzó a tomar forma tras una reunión estratégica entre Restrepo, el canciller Omar Bula, la embajadora en Estados Unidos María Consuelo Araújo y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, según informó El Espectador. El objetivo de este encuentro fue diseñar la estrategia que permita a Colombia destacarse en uno de los escenarios más trascendentales de la diplomacia internacional.

Sigue a PULZO en Discover

Según palabras de Restrepo, recogidas en redes sociales y medios nacionales como El Espectador, “Colombia tiene una oportunidad histórica para proyectar ante el mundo la visión de la ‘patria milagro’ del gobierno del presidente De la Espriella y asumir un papel activo en los grandes debates de la agenda global: inteligencia artificial, nuevas tecnologías y los nuevos desafíos para la seguridad y el desarrollo”. Restrepo enfatizó además la importancia del multilateralismo efectivo y la cooperación internacional como vías para fortalecer la prosperidad y la seguridad del país.

La participación de Colombia en el pleno de la ONU no solo responde a la necesidad de posicionar la visión de la administración actual, sino también a la responsabilidad de seguir cumpliendo con los acuerdos asumidos ante este organismo, como el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Este año, en octubre, se discutirá en el Consejo de Seguridad la continuidad de la Misión de Verificación que ha venido haciendo el seguimiento a la implementación de dicho acuerdo, hecho que pone en el centro del debate internacional los compromisos de Colombia con la paz.

El presidente De la Espriella ha dejado clara su postura sobre la paz, afirmando que esta no puede construirse sobre amenazas o resignación, sino mediante el uso legítimo de la fuerza del Estado y el marco legal. Así, la ofensiva gubernamental en temas de conflicto y pacificación está alineada con la estrategia de diplomacia activa que la administración busca impulsar, haciendo de la intervención ante la ONU un momento clave para el país.

¿Cuál es el papel de Colombia en la ONU durante el mandato de De la Espriella?

Durante el actual gobierno, Colombia busca asumir una posición de liderazgo en debates globales ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), enfocándose en temas como la seguridad, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. A través de la representación de su vicepresidente en el pleno de la ONU, el país pretende proyectar una imagen de compromiso con la cooperación internacional y el cumplimiento de acuerdos previos, especialmente en materia de paz.

¿Qué implica la Misión de Verificación de la ONU sobre el Acuerdo de Paz?

La Misión de Verificación de la ONU es un mecanismo de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 en Colombia. Este año, en el Consejo de Seguridad, se definirá la continuidad de dicha misión, lo que evidencia el interés internacional en evaluar el grado de cumplimiento y los avances logrados en los compromisos de paz asumidos por el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.