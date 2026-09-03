Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, encabezó el pasado miércoles 2 de septiembre una reunión crucial en Bogotá con empresarios, gremios y representantes de Canadá e Israel, con el fin de acelerar la recuperación del departamento después de las graves afectaciones ocasionadas por incendios forestales. Según información suministrada, de este encuentro emergieron importantes compromisos: donaciones inmediatas de alimentos, nuevas alianzas en materia de seguridad y el impulso a proyectos de reforestación. Esta sesión hace parte de la “Gran Cruzada por el Tolima”, la estrategia impulsada para coordinar todas las ayudas dirigidas a las familias que han resultado más afectadas.

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Durante la cita, la mandataria estuvo acompañada por la gestora social y por los secretarios de Salud y de Desarrollo Agropecuario. Frente a los asistentes, Matiz presentó un diagnóstico detallado de la emergencia, lo que permitió definir prioridades y sugerir los frentes de trabajo necesarios para apoyar tanto a las comunidades como a los sectores productivos seriamente afectados por el fuego. Como resultado, se fijaron seis líneas de acción principales: cooperación internacional, seguridad, recuperación ambiental, agro, ganadería y emprendimiento. Todo ello se planteó bajo el eje central de la reactivación económica del departamento, buscando que las ayudas no solo respondan a la emergencia inmediata, sino que también impulsen el crecimiento a mediano y largo plazo.

Los primeros avances no se hicieron esperar. Empresas aliadas anunciaron donaciones de alimentos para la población y para los animales perjudicados por los incendios, con énfasis en el apoyo a menores en condición de vulnerabilidad. Sonia Cortés, directora de la Cámara Colombo Canadiense, enfatizó el compromiso de las empresas canadienses en apoyar la emergencia y fortalecer el acompañamiento al Tolima. Por su parte, la cooperación con Canadá e Israel no solo quedó en el plano de lo humanitario; también se avanzó en la estructuración de proyectos para apoyar al sector productivo, fortalecer la seguridad e iniciar iniciativas de recuperación ambiental, como la creación de viveros para reforestar las áreas destruidas.

Santiago Silva, socio fundador de Profile P, subrayó que se han definido frentes de trabajo en cooperación internacional, seguridad y reforestación, y que la administración departamental continuará sumando aliados para que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. La prioridad seguirá siendo el bienestar de las familias afectadas, articulando todos los esfuerzos posibles para reconstruir el departamento.

¿Cuáles son las líneas de acción definidas por la Gran Cruzada por el Tolima?

De acuerdo con lo expuesto en la reunión, la Gran Cruzada por el Tolima estableció seis ejes clave para su intervención: cooperación internacional, seguridad, recuperación ambiental, agro, ganadería y emprendimiento. Todas estas áreas buscan no solo responder a la crisis reciente, sino también sentar bases sólidas para la reactivación económica de la región.

¿Qué apoyo ofrecieron Canadá e Israel para la recuperación ambiental del Tolima?

Según los representantes presentes, Canadá e Israel manifestaron su respaldo mediante alianzas para fortalecer la seguridad, desarrollar proyectos productivos y poner en marcha iniciativas ambientales, como la creación de viveros destinados a la reforestación de las zonas devastadas por los incendios forestales. Así, estos países se posicionan como aliados fundamentales en la recuperación integral del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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