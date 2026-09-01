Por: Caracol TV

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Una polémica decisión de Donald Trump ha encendido nuevamente el debate entre Estados Unidos y Canadá: el expresidente firmó, en medio de una tensa disputa comercial, una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario a lago América para los usuarios estadounidenses de Google Maps. Esta medida, celebrada por la Casa Blanca como un logro, fue anunciada por Steven Cheung, director de comunicaciones de la presidencia, quien tuiteó: "¡Es oficial! ¡Es LAGO AMÉRICA en Google Maps!".

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El lago Ontario, uno de los Grandes Lagos que marca la frontera entre ambas naciones, se ha convertido así en el nuevo epicentro de las diferencias diplomáticas. Aunque la decisión fue implementada en Google Maps solo dentro de Estados Unidos y siguiendo lineamientos del Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS, por sus siglas en inglés), no cuenta con ningún reconocimiento internacional. Google, en un comunicado, aclaró que los usuarios canadienses continuarán viendo el nombre lago Ontario, mientras que el resto del mundo observará ambas denominaciones. En contraste, la plataforma Apple Maps no modificó el nombre, manteniendo la denominación histórica hasta la fecha de la noticia.

La reacción de Canadá fue inmediata y contundente. Mark Carney, primer ministro canadiense, subrayó la profundidad histórica del topónimo: "El nombre lago Ontario procede de la palabra wendat Ontari'io, que, apropiadamente, significa 'el lago es hermoso, el lago es grande'. El nombre tiene más de 400 años, anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos". Asimismo, Doug Ford, primer ministro de la provincia de Ontario, calificó la decisión de "absurda" y declaró a ABC News que "nadie lo va a llamar 'Lago América'".

El cambio ocurre en medio de nuevos ataques de Trump hacia Canadá, especialmente contra su industria automotriz. El exmandatario afirmó en su plataforma Truth Social que no quiere "nada canadiense", amenazando además con duplicar los aranceles para autopartes y otros productos importados de Canadá hasta el 50 %. Canadá respondió con medidas similares, imponiendo tarifas que van del 15 % al 50 % a productos estadounidenses. La tensión entre ambos países se incrementa, recordando además que Trump ya había intentado cambiar, durante un mandato anterior, el nombre del Golfo de México por Golfo de América.

¿Por qué Estados Unidos decidió cambiar el nombre del lago Ontario a lago América en Google Maps?

De acuerdo con Google y fuentes oficiales del gobierno estadounidense, el cambio de nombre obedece a una orden ejecutiva firmada por Donald Trump en el marco de una disputa comercial con Canadá. El ajuste se aplicó para los usuarios estadounidenses de Google Maps, alineándose con las fuentes del Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS), aunque la modificación no tiene reconocimiento internacional.

¿Cómo ha respondido Canadá al cambio de nombre del lago Ontario realizado por Trump?

Canadá ha reaccionado de forma firme y crítica ante la decisión. Tanto el primer ministro del país, Mark Carney, como Doug Ford, primer ministro de la provincia de Ontario, han desestimado el cambio, subrayando el valor histórico y cultural del nombre original. Sostienen que el lago continuará identificándose como lago Ontario, defendiendo la raíz indígena y la permanencia del topónimo por más de 400 años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.