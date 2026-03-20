El nuevo modo 3D de Google Maps introduce una forma más intuitiva de desplazarse por la ciudad, al mostrar rutas y entornos con un nivel de detalle mucho más cercano a la realidad. Esta actualización busca facilitar la orientación y reducir errores al momento de seguir indicaciones.

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La función, conocida como navegación inmersiva, permite visualizar edificios, puentes, túneles y el relieve del terreno en tres dimensiones. Gracias a esto, los usuarios pueden anticipar mejor los giros, cambios de nivel o intersecciones complejas durante sus recorridos, lo que mejora la experiencia de uso. Esta herramienta se suma a otras de inteligencia artificial como Ask Maps.

Además, el sistema reconstruye digitalmente el entorno utilizando imágenes satelitales, datos de Street View, herramientas de inteligencia artificial y mapas inmersivos. Esto da lugar a una representación más precisa del camino, con elementos que sirven como referencias visuales claras durante el trayecto.

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¿Cómo activar el modo 3D en Google Maps?

El acceso al modo 3D en Google Maps es sencillo, aunque depende de la disponibilidad de la función en cada ciudad. Esta herramienta aparece como una vista previa inmersiva que permite explorar el recorrido antes de iniciarlo, con una representación más realista del entorno.

Para utilizarla, es clave tener la aplicación actualizada y verificar que la ruta seleccionada incluya la opción de visualización en tres dimensiones. Esta función resulta especialmente útil para anticipar trayectos complejos y mejorar la orientación visual durante los desplazamientos.

Paso a paso para activar el modo 3D:

Abre la aplicación de Google Maps en tu celular. Escribe el destino al que quieres dirigirte en la barra de búsqueda. Selecciona la ruta sugerida que más te convenga. Antes de iniciar el recorrido, busca la opción de vista previa o modo inmersivo en 3D. Activa esta opción para visualizar el trayecto con edificios, calles y relieve en tres dimensiones. Explora la ruta deslizando la pantalla, haciendo zoom o cambiando el ángulo de visión. Una vez revisado el recorrido, inicia la navegación normalmente.

Este proceso permite familiarizarse con el camino antes de salir, lo que reduce errores y facilita la toma de decisiones en puntos clave del trayecto. Con esta herramienta, la aplicación apuesta por una experiencia más intuitiva y una navegación precisa en distintos entornos urbanos.

Una herramienta que cambia la navegación

El avance no solo mejora el aspecto visual de la aplicación, sino que también aporta mayor claridad en situaciones donde los mapas tradicionales suelen generar confusión, como cruces con varios niveles o salidas de autopistas.

Con esta actualización, Google Maps apuesta por una navegación más visual y precisa, en la que el usuario puede entender mejor su entorno incluso antes de llegar al lugar. Esta mejora se perfila como uno de los cambios más importantes en la app en los últimos años, al ofrecer una experiencia más cercana a lo que realmente se ve en la vía.

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