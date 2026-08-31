Shakira publicó en España un mensaje de celebración hacia los latinos y terminó provocando una fuerte discusión en redes sociales. La cantante colombiana publicó este lunes, 31 de agosto, una extensa reflexión en El País sobre su próxima residencia de 12 conciertos en Madrid, pero algunas de sus afirmaciones fueron recibidas con críticas por usuarios españoles que consideran que su visión sobre la migración está alejada de los problemas que enfrenta parte de la población.

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La artista, que comenzará sus conciertos el próximo 18 de septiembre, explicó que eligió Madrid como escenario para una celebración de la identidad latina. Su proyecto contempla además la construcción de un espacio cultural de 30 hectáreas junto al estadio, con música, literatura, danza, gastronomía, cine, moda y otras expresiones artísticas.

Pero el eje de su mensaje fue la migración. Shakira aseguró que decidió responder a la discriminación contra los latinos desde la celebración y no desde la confrontación.

La cantante también destacó los vínculos históricos entre España y América Latina. Recordó que durante siglos hubo movimientos de población en ambos sentidos y defendió la idea de que el Atlántico no debe entenderse como una frontera cultural.

“Compartimos lengua, memoria, gestos, sobremesas. El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo”, afirmó.

Sin embargo, esa visión optimista chocó con parte de la conversación que actualmente se desarrolla en España alrededor de la inmigración. El país atraviesa un debate especialmente intenso por la llegada de migrantes y solicitantes de protección, con la crisis de Ceuta como uno de los principales focos de discusión. En los últimos días, el Gobierno ha anunciado reformas de extranjería y asilo que incluyen controles más estrictos, nuevos procedimientos para las personas que llegan irregularmente y mecanismos de distribución de migrantes entre comunidades autónomas.

La inmigración, además, tiene un peso cada vez mayor en la sociedad española. El Banco de España señala que actualmente una de cada cinco personas que viven en el país nació en el extranjero. El Instituto Nacional de Estadística registró 9,46 millones de residentes nacidos fuera de España a comienzos de 2025. Entre las principales nacionalidades extranjeras estaban los colombianos, con 676.534 personas, y los venezolanos, con 377.809.

El fenómeno también tiene una dimensión económica. Un informe del Banco de España concluyó que, entre 2022 y 2024, la población extranjera aportó entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB per cápita español. En su Informe Anual 2025, el organismo calculó además que la población inmigrante explicó alrededor de la mitad del crecimiento del PIB y más de dos tercios del aumento del empleo entre 2022 y 2025.

Precisamente por esa realidad compleja, algunos usuarios cuestionaron que Shakira presente la experiencia migratoria desde una perspectiva predominantemente positiva.

“Shakira es una pija hablando desde la perspectiva de una pija”, escribió uno de los usuarios que reaccionaron a su texto, en referencia a la diferencia entre la experiencia de una celebridad con enormes recursos y la de un migrante que llega a España en condiciones económicas precarias.

Otro comentario cuestionó directamente el Madrid que describe la cantante y aseguró que esa ciudad “acoge muy bien a los ricos”, pero que la realidad sería diferente para las personas humildes.

También hubo quienes rechazaron la idea de que Madrid sea una ciudad en la que todos puedan sentirse automáticamente integrados. Uno de los mensajes publicados en redes afirmó que la capital española es una ciudad “sin identidad” y sostuvo que el dinero facilita la pertenencia a determinados espacios.

Las críticas no necesariamente cuestionan que exista una importante presencia latinoamericana en España. El reclamo de algunos usuarios apunta más bien a que la experiencia de Shakira —una artista mundialmente reconocida, con una enorme capacidad económica y un proyecto cultural de grandes dimensiones— no sería comparable con la de quienes enfrentan dificultades para acceder a vivienda, empleo o regularizar su situación.

La propia Shakira, de hecho, reconoce que habla desde su experiencia personal. En uno de los apartados más íntimos de su texto explica que ella misma es producto de la mezcla cultural.

“Yo no hablo de la mezcla: yo soy esa mezcla. Mi música es esa mezcla. Y lo que quiero celebrar en Madrid es, sencillamente, qué bien nos quedó estar tan mezclados”, escribió.

Su reflexión también plantea reemplazar el concepto de “hispanidad” por uno más amplio: la “latinidad”. Para ella, esa categoría permite incluir no solo a los países de habla española, sino también a Brasil y a las comunidades vinculadas con las lenguas romances.

La cantante terminó llevando esa idea a su espectáculo. Según explicó, cada noche cerrará con un carnaval como representación de la mezcla entre África, América y Europa.

“Que en Madrid somos todos latinos. Que la soledad no tiene por qué durar cien años”, escribió, retomando la referencia a Gabriel García Márquez que atraviesa todo su texto.

El mensaje, publicado en un momento de fuerte debate migratorio, terminó así convirtiéndose en algo más que una presentación de su residencia. Para algunos lectores españoles fue una celebración necesaria de la diversidad; para otros, una visión demasiado idealizada de un fenómeno que también genera tensiones sociales, económicas y políticas.

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