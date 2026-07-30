Cada vez que miles de migrantes intentan cruzar la frontera del Tarajal, la misma pregunta vuelve a surgir: ¿por qué este pequeño territorio español es escenario recurrente de crisis que involucran a Marruecos y a toda la Unión Europea?

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La respuesta va mucho más allá de un problema migratorio. Ceuta reúne ingredientes históricos, políticos y económicos que la convierten en uno de los puntos más sensibles del continente europeo.

Ceuta: un territorio español en África

Ceuta es una ciudad autónoma española ubicada en la costa norte de África. Aunque pertenece a España desde hace siglos, Marruecos nunca ha renunciado a su reclamación sobre el territorio.

Para Rabat, tanto Ceuta como Melilla deberían formar parte de su territorio nacional. España, por el contrario, sostiene que ambas ciudades forman parte integral del Estado español y, por tanto, también representan una frontera exterior de la Unión Europea. Ese desacuerdo ha marcado la relación entre ambos países durante décadas.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

Qué pasa con la migración en Ceuta

Con el paso de los años, la frontera del Tarajal también se convirtió en un termómetro de las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat.

Cuando las relaciones atraviesan momentos de tensión, suele aumentar la presión migratoria sobre Ceuta. De hecho, uno de los episodios más recordados ocurrió en 2021, cuando más de 10.000 personas ingresaron al territorio español en apenas dos días, provocando una crisis internacional.

Por eso, cada nuevo episodio en la frontera suele analizarse también desde el plano geopolítico.

🇪🇸🇲🇦 | Miles de migrantes ilegales de África asaltan la frontera del enclave español de Ceuta desde Marruecos. pic.twitter.com/g70RmsP6In — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 30, 2026

Una de las fronteras con mayor desigualdad económica

A pocos metros de distancia conviven dos realidades completamente distintas. Mientras Ceuta pertenece a la Unión Europea, al otro lado de la frontera se encuentran localidades marroquíes con mayores índices de desempleo y menores ingresos, situación que se agravó tras el cierre del llamado “comercio atípico”, del que dependían miles de familias.

Esa diferencia económica ha convertido a Ceuta en la puerta terrestre más cercana hacia Europa para miles de migrantes africanos y marroquíes.

Un territorio pequeño con enormes desafíos

Aunque ocupa menos de 20 kilómetros cuadrados, Ceuta debe afrontar cada vez que ocurre una llegada masiva importantes retos en materia de seguridad, atención humanitaria y capacidad institucional.

Los centros de acogida suelen quedar rápidamente saturados y las autoridades locales reclaman apoyo del Gobierno español para atender especialmente a los menores de edad que llegan sin acompañantes.

Un problema que parece lejos de terminar en Ceuta

Mientras continúen las diferencias diplomáticas entre España y Marruecos, las brechas económicas entre ambos lados de la frontera y la presión migratoria procedente del norte de África y el Sahel, Ceuta seguirá siendo uno de los puntos más delicados de Europa.

Más que una crisis puntual, lo que ocurre en el Tarajal refleja un conflicto estructural que combina historia, política, migración y seguridad internacional, y que periódicamente vuelve a poner a prueba las relaciones entre Madrid, Rabat y la Unión Europea.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua