El Gobierno de Javier Milei anunció un cambio de fondo en la política migratoria de Argentina. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Ejecutivo modificará la Ley de Migraciones para ampliar las causales que permitirán negar el ingreso al país, revocar residencias e incluso expulsar a ciudadanos extranjeros.

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La medida, oficializada por la Oficina del Presidente, busca endurecer las sanciones contra quienes, según el Gobierno, atenten contra la Nación argentina o promuevan conductas consideradas incompatibles con el orden público.

¿Qué cambia con el nuevo decreto de Milei?

Uno de los principales cambios es que las autoridades podrán impedir el ingreso o iniciar procesos de expulsión contra extranjeros que incurran en determinadas conductas.

Entre las nuevas causales incluidas en el decreto están:

Promover o incitar discursos de odio, discriminación o violencia dirigidos contra el pueblo argentino por razones de nacionalidad.

Agraviar o ultrajar los símbolos patrios, como la bandera, el escudo o el himno nacional.

Revocar permisos de residencia a extranjeros que, aun viviendo en Argentina, incurran en esas conductas.

Desde la Casa Rosada defendieron la decisión asegurando que “la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable” y que quienes ataquen a la República Argentina “no son bienvenidos en el país”.

¿Cuándo entrará en vigencia la medida de Milei?

Según informó el Gobierno, el Decreto de Necesidad y Urgencia comenzará a regir desde el 31 de julio de 2026.

Como ocurre con este tipo de normas, el texto deberá ser enviado posteriormente a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso argentino, que analizará su validez y abrirá un debate político y jurídico sobre el alcance de la reforma.

La decisión ya empezó a provocar reacciones entre distintos sectores, pues mientras el oficialismo sostiene que busca fortalecer la protección del Estado y de los símbolos nacionales, desde la oposición y organizaciones de derechos humanos anticipan cuestionamientos sobre el impacto que podría tener la medida en materia de libertades y derechos de los migrantes.

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