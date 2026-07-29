Las autoridades de la provincia de San Juan, en Argentina, confirmaron la muerte de los siete ocupantes de un helicóptero que se accidentó este miércoles 29 de julio en el Parque Provincial Ischigualasto, donde participaba en una jornada de capacitación para el combate de incendios forestales. La confirmación fue entregada por el gobernador Marcelo Orrego, quien expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció el acompañamiento institucional en medio de la tragedia.

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En un mensaje publicado en la red social ‘X’, Orrego lamentó el fallecimiento de los tripulantes, entre quienes estaban funcionarios provinciales vinculados con organismos de emergencia y seguridad. El mandatario identificó a Carlos Heredia, director de Protección Civil; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos; Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; además del piloto Matías Valenzuela, y los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

De acuerdo con La Nación, la actividad hacía parte de un programa de instrucción organizado y financiado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo adscrito al Ministerio de Seguridad de La Nación. El plan contemplaba jornadas teóricas, prácticas en un aeroclub y un ejercicio final en la zona de Valle Fértil, donde el grupo debía fortalecer sus capacidades para atender incendios forestales.

El operativo de búsqueda comenzó después de que, según informó Tiempo de San Juan, el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibiera hacia las 10:30 de la mañana la señal del transmisor de emergencia del helicóptero Bell 412EP con matrícula LV-KGR. La última ubicación registrada situó la aeronave cerca del límite entre San Juan y La Rioja.

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Con apoyo de Protección Civil y equipos especializados, la aeronave fue encontrada varias horas después en una zona de difícil acceso. El propio gobernador corroboró la información sobre la identidad de los funcionarios provinciales que viajaban a bordo, mientras avanzaban las labores de verificación en el lugar del impacto.

Las tareas de acceso al sitio estuvieron marcadas por la complejidad del terreno. Según explicó al Diario de Cuyo el exguardaparque Edgardo Herrera, el sector presenta quebradas, depresiones naturales y cárcavas formadas por la erosión, además de la ausencia de caminos definidos, condiciones que complicaron el desplazamiento de los equipos de emergencia.

La Agencia Federal de Emergencias también difundió un comunicado en el que explicó que el helicóptero tenía previsto dirigirse posteriormente a la provincia de La Rioja para apoyar las labores de control de un incendio forestal. La entidad indicó que el último contacto con la aeronave ocurrió a las 10:26 de la mañana y que otro helicóptero ubicado en la zona fue el primero en localizar el lugar del siniestro y alertar a las autoridades. Asimismo, precisó que las causas del accidente permanecen bajo investigación.

Tras el hecho, el Parque Provincial Ischigualasto anunció por medio de Instagram la suspensión de todas las actividades previstas durante la jornada. Más adelante, su director, Juan Pablo Teja Godoy, relató a Radio Sarmiento que esperaban la llegada del helicóptero cuando recibieron el aviso sobre la emergencia y reconoció que, en ese momento, todavía no existían certezas sobre lo sucedido.

Por su parte, el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, manifestó a Todo Noticias que en el área donde ocurrió el accidente había presencia de neblina, un factor que pudo afectar la visibilidad, aunque evitó establecer una relación directa con el siniestro.

El Bell 412EP involucrado había efectuado su primer vuelo en 2010 y estaba matriculado en Argentina desde 2022. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), citados por Diario de Cuyo, el modelo pertenece a la empresa Jasfly y está diseñado para transporte, rescates, evacuaciones y apoyo en incendios forestales.

Como consecuencia de la tragedia, el Gobierno de San Juan decretó tres días de duelo provincial, con banderas a media asta y suspensión de actos oficiales. A las expresiones de solidaridad también se sumaron el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y la ministra de Seguridad de La Nación, Alejandra Monteoliva, quienes enviaron mensajes de condolencias a los familiares, compañeros de trabajo y allegados de las siete víctimas.

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