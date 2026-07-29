Dos personas murieron en un trágico accidente de parapente que ocurrió este miércoles 29 de julio entre los municipios de Piendamó y Silvia, en el departamento del Cauca.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las víctimas son un hombre y una mujer que practicaban esta actividad cuando, por razones que aún no han sido establecidas, el parapente en el que se movilizaban cayó sobre una ladera de la montaña.

Luego de lo ocurrido, organismos de socorro y autoridades locales se desplazaron hasta el sitio de la emergencia para atender la situación y adelantar las labores correspondientes. En videos difundidos en redes sociales quedó registrado el momento en el que los equipos de rescate llegan a la zona para intervenir.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer qué provocó el siniestro y establecer si hubo alguna falla técnica, un error humano o factores relacionados con las condiciones del vuelo. Por ahora, no se han entregado mayores detalles sobre la identidad de las víctimas.

El hecho ha causado conmoción entre los habitantes de esta región del Cauca, mientras se espera un pronunciamiento oficial con los resultados preliminares de la investigación.

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