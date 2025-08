Luego de dos meses de intensa búsqueda, las autoridades en Villavicencio encontraron el cuerpo de Luis Adriano Sanabria, un experimentado parapentista y exoficial de policía que había desaparecido después de practicar este deporte extremo.

(Vea también: Hallan muerto a parapentista desaparecido hace 2 meses; viento lo arrastró y terminó en río)

Su esposa, Angie Moreno, contó que Sanabria fue arrastrado por una corriente de aire durante su vuelo el pasado 25 de mayo, un hecho dramático que quedó registrado en un video compartido en redes sociales.

Desde entonces, la búsqueda fue liderada por su familia, organismos de socorro, autoridades locales y voluntarios, quienes recorrieron varias zonas del Meta, incluyendo Villavicencio, Acacías y Guamal.

Lee También

Los equipos de la Defensa Civil, los Bomberos y la Cruz Roja emplearon drones y herramientas especializadas en las labores de rastreo, pero fue solo hasta el 4 de agosto que Medicina Legal confirmó la identidad del cuerpo. “Fue un proceso largo, pero finalmente se puso fin a la incertidumbre”, expresó Moreno.

Sanabria, de 58 años y con 15 de experiencia en el parapentismo, es recordado por su destreza en el manejo de las corrientes de aire, así como por su carácter sereno y prudente. Era también un esposo y padre muy querido.

“Luis Adriano era un piloto muy experimentado y cuidadoso. Siempre recordaremos su especial conexión con el vuelo y el cielo”, manifestó un allegado a Infobae.

— Notivision PLUS (@NotivisionPLUS) May 28, 2025

Lee También

En una entrevista con la revista Semana, Angie Moreno rememoró cómo fue el último día que vio a su esposo salir de casa.

Según relató, la tragedia comenzó cuando Luis avisó que un grupo de amigos lo había invitado a volar en Nubes Negras, una zona cercana al cerro Buenavista, en Villavicencio, donde solían despegar sus parapentes.

“Ese día no quería irse, estaba como con pereza y me dijo: ‘Negra, el día está como chato’. Se acostó en la cama, estaba ahí, hasta que un compañero de vuelo lo convenció. Se fue y no volvió”, recordó.