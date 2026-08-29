Dos colombianas fueron rescatadas en Nigeria luego de que, según las autoridades de ese país, fueran engañadas para viajar hasta África y posteriormente retenidas contra su voluntad. El caso puso bajo la lupa una posible red internacional de trata de personas que operaba en Lagos.

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Las víctimas fueron identificadas como María Camila Rodas Ortiz y Yuliet Fernanda Ríos Mesa, quienes fueron encontradas el pasado 26 de agosto durante un operativo de Interpol Nigeria.

La investigación comenzó después de que la oficina de Interpol en Bogotá entregara información a sus pares nigerianos sobre la situación de las dos mujeres. A partir de esos datos, agentes en Nigeria adelantaron labores de seguimiento y localizaron el lugar donde permanecían retenidas.

De acuerdo con la Policía de Nigeria, las colombianas habrían sido engañadas para viajar al país africano y, una vez allí, fueron privadas de su libertad. Además, sus documentos de viaje fueron confiscados.

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Las autoridades señalaron como presuntos responsables a ciudadanos chinos, quienes lograron escapar antes de que se realizara el operativo. Actualmente, estos sospechosos son buscados por las autoridades nigerianas.

El procedimiento fue presentado por la Policía de Nigeria como un avance en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Las dos colombianas fueron encontradas con vida y permanecen bajo protección de las autoridades mientras se adelantan las investigaciones.

Ahora, uno de los principales objetivos es establecer cómo fueron contactadas las mujeres, qué ofrecimiento recibieron para viajar a Nigeria, quién organizó su traslado y qué ocurrió después de que llegaron al país.

También deberá determinarse si los ciudadanos chinos señalados por las autoridades nigerianas hacen parte de una estructura criminal más amplia y si existe algún vínculo con personas u organizaciones que operen en Colombia.

Por el momento, las autoridades no han informado públicamente todos los detalles sobre la forma en que las mujeres fueron captadas ni sobre las actividades a las que presuntamente serían sometidas.

Mientras avanza la investigación, la Embajada de Colombia en Ghana trabaja con las autoridades nigerianas para garantizar la protección de las víctimas. Entre las gestiones está conseguirles alojamiento y tramitar documentos de viaje de emergencia para facilitar su regreso seguro a Bogotá.

El inspector general de la Policía de Nigeria, Olatunji Rilwan Disu, destacó la importancia de la cooperación entre organismos de seguridad de diferentes países para enfrentar este tipo de delitos, debido a que las redes de trata pueden operar a través de varias fronteras.

Por ahora, la prioridad es garantizar la seguridad de las dos colombianas y avanzar en la identificación y captura de los responsables. Los sospechosos señalados por las autoridades permanecen prófugos.

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