Así como se viralizó una supuesta estafa de una colombiana a un extranjero, otro caso sorprendió en redes sociales por una razón que, al contrario, dejó en alto la imagen del país.

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Un hombre que se presentó como oriundo de Colombia encontró a un adulto mayor que estaba en problemas en plena carretera porque su vehículo tuvo un pinchazo en Estados Unidos.

Así, el creador de contenido conocido como ‘Arepito’ (@arepito_ en redes sociales) protagonizó un emotivo gesto solidario que se volvió viral por detenerse para apoyarlo.

Mientras transitaba por una autopista en Estados Unidos, el colombiano notó que un hombre mayor se encontraba detenido a un lado de la vía con un neumático pinchado. Al ver que el anciano tenía dificultades físicas para resolver el problema por sí mismo, se detuvo sin dudarlo para auxiliarlo.

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El colombiano detuvo su vehículo, saludó cordialmente al hombre y asumió todo el trabajo pesado para cambiar la llanta averiada por la de repuesto, en medio de la sorpresa del afectado.

Más allá del trabajo mecánico, ‘Arepito’ acompañó al adulto mayor en todo momento para tranquilizarlo y asegurarse de que pudiera continuar su trayecto de manera segura.

El usuario en cuestión tiene más de 115.000 seguidores, por lo que la publicación se viralizó para dejar en alto el nombre de Colombia por ese comportamiento.

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El video capturó la profunda gratitud del hombre y desató miles de comentarios positivos destacando la empatía, el carisma y la buena representación de la comunidad colombiana en el exterior.

Incluso, a pesar de que el adulto mayor le ofreció dinero como parte del agradecimiento, el colombiano le explicó que es una acción solidaria que corresponde al espíritu caritativo y que no busca mayor recompensa.

De hecho, al final, ‘Arepito’ mostró que en la camioneta en la que él iba también estaba acompañado de su familia, que respaldó al creador de contenido en el tiempo que ofreció ayuda al hombre afectado en Estados Unidos.

¿Qué hacer en caso de un pinchazo en carretera?

Mantener la calma resulta fundamental ante un fallo repentino en la rueda en un carro en carretera. El primer paso consiste en sujetar el volante con firmeza. Hay que evitar frenar de forma brusca para no perder la estabilidad.

Es prioritario encender las luces de emergencia inmediatamente para avisar al resto. Hay que desacelerar progresivamente usando el freno motor. Lo ideal es buscar un lugar plano y apartado del tráfico.

Antes de descender del vehículo, hay que colocarse el chaleco reflectante obligatoriamente. Si es seguro bajar, se colocan los triángulos de señalización o baliza. Todos los ocupantes deben resguardarse en un sitio apartado y seguro.

Si la ubicación representa un riesgo alto, es mejor solicitar asistencia inmediatamente. Se debe llamar al seguro o al servicio vial disponible. Al permanecer dentro del carro, hay que mantener puesto el cinturón.

Para proceder con la sustitución casera, se activa el freno de mano. Luego se aflojan levemente las tuercas antes de elevar el auto. Es vital usar el gato en el punto correcto del chasis.

Luego de elevar el automóvil, se retiran las tuercas y la rueda averiada. Colocar la llanta dañada debajo del vehículo añade mayor protección estructural. Se instala la rueda de repuesto y se ajustan los tornillos.

Al bajar el vehículo por completo, se realiza el apriete final cruzado. Siempre hay que comprobar la presión de aire antes de rodar. Si se usa rueda tipo galleta, no se deben superar límites.

El kit de reparación temporal representa una alternativa rápida ante perforaciones pequeñas. Este sistema inyecta un sellante líquido junto con aire a presión. Después de aplicar el producto, conviene acudir rápido a un taller.

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