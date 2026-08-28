Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El rey Harald V de Noruega falleció este viernes en Oslo, a los 89 años, tras permanecer hospitalizado debido a una extraña enfermedad sanguínea detectada la semana pasada, de acuerdo con la información confirmada por el Palacio de Oslo. Este hecho marca el fin de un reinado que se extendió por 35 años, definido por el empeño del monarca en modernizar la institución monárquica y sostener una relación cercana con los ciudadanos.

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De acuerdo con ‘El Diario’, la muerte del rey fue confirmada por el Hospital Nacional de Oslo, donde el monarca pasó sus últimos días acompañado por miembros de la familia real, quienes acudieron a su lecho en las últimas horas. Además, decenas de noruegos se acercaron al palacio portando flores, en señal de respeto y duelo.

Harald V asumió el trono con un espíritu renovador. Una de las decisiones más comentadas fue su matrimonio con Sonja Haraldsen en 1968, quien no pertenecía a la aristocracia, lo cual en su momento representó una ruptura con las tradiciones más conservadoras de la monarquía. Para ello, debió contar con la aprobación de su padre, el entonces rey Olaf V.

Durante las décadas en que estuvo al frente de la monarquía noruega, Harald V fue considerado una figura de unidad nacional. Según ‘El Diario’, jugó un papel destacado en la cohesión social tras los atentados perpetrados en Oslo y Utøya en 2011, momentos en los que llamó a la población a mantenerse firme y no ceder ante el miedo.

Es importante resaltar que Harald V fue el primer monarca nacido en Noruega desde el siglo XIV, un hecho simbólico que reforzó el sentido de pertenencia e identidad nacional. Sin embargo, su último periodo estuvo marcado tanto por quebrantos de salud como por polémicas familiares, incluyendo la relación de su nuera, Mette-Marit, con Jeffrey Epstein y la condena de su hijastro, Marius Borg Høiby, por violación.

Con su deceso, será Haakon, su hijo, quien asuma la corona. La imagen de Harald V quedará en la memoria noruega como la de un rey que, sin abandonar la tradición, supo construir puentes con una sociedad en transformación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué enfermedad sanguínea padecía el rey Harald V?

De acuerdo con ‘El Diario’, el rey Harald V permaneció hospitalizado por una "rara enfermedad sanguínea". El artículo no especifica el nombre ni las características particulares de la dolencia, por lo que no es posible detallar más sobre el diagnóstico a partir de la información disponible.

¿Quién será el nuevo rey de Noruega tras la muerte de Harald V?

Luego del fallecimiento de Harald V, según ‘El Diario’, la corona será heredada por su hijo Haakon, quien asumirá las funciones como nuevo monarca de Noruega, dando continuidad a la dinastía real.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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