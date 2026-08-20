Verano es una época en la que los osos polares más necesitan ser cuidados, puesto que como no hay tantas presas con alto contenido energético, deben descansar más pensando en lo que queda del año.

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Por eso mismo, estos animales suelen descansar en zonas que son protegidas, como el caso de Svalbard, que está bajo la soberanía de Noruega, que entiende la importancia de conservación de estos animales y tiene normas y leyes muy estrictas para el que los moleste.

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De hecho, en esta zona suelen hacer igual viajes turísticos para que las personas puedan ver a los animales de cerca, siempre y cuando se cumplan dichas normas, pero en las últimas horas un hombre quiso romperlas y eso le terminó saliendo caro.

El capitán de un bote tomó la decisión de utilizar la sirena cuando se acercaba a un oso polar que estaba descansando, por lo que lo despertó y lo obligó a irse a otro lado.

Esto fue muy cuestionado por las demás personas que estaban en la embarcación, por lo que algunas denunciaron el hecho y las autoridades obligaron al hombre a pagar una multa de 4.600 euros, más de 16 millones de pesos colombianos.

Esto debido a que en esta zona está prohibido molestar, atraer o perseguir innecesariamente a los osos polares, quienes deben conservar sus reservas de energía lo máximo que puedan durante los meses más calientes del año.

De esta manera, las autoridades determinaron que el hombre actuó de forma deliberada y por eso se le impuso este castigo, que sirve para despertar conciencia en los visitantes de estos lugares a cuidar el ecosistema, los animales y más que encuentran allí un ambiente perfecto para desarrollarse.

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Al entender la situación, el hombre, de quien no se reveló la identidad, pagó la multa y quedó libre de responsabilidad, pero igual las autoridades se mantienen en alerta para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, puesto que esto puede ser grave para los osos.

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