Michele Sensi-Contugi Ycaza, director general del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, murió este miércoles junto con su esposa, Stephany, en un accidente de helicóptero ocurrido en el norte de Kenia. En la aeronave viajaban siete personas y, de acuerdo con las autoridades, ninguna sobrevivió al siniestro.

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El accidente se registró hacia las 9:13 de la mañana en el condado de Samburu, una zona conocida por sus reservas naturales y por ser frecuentada por turistas. El helicóptero había despegado de la Reserva Natural de Loisaba con destino al área de Ewaso Nyiro, pero terminó precipitándose cerca del monte Ololokwe, en un sector de difícil acceso.

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La Autoridad de Aviación Civil de Kenia informó que a bordo se encontraban seis pasajeros y el piloto. La aeronave era un Eurocopter EC130 B4 que realizaba un vuelo chárter operado por la compañía local Lady Lori Helicopters y transportaba a huéspedes relacionados con la firma turística &Beyond.

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Las condiciones del terreno complicaron la llegada de los equipos de emergencia hasta el lugar del impacto. La Cruz Roja de Kenia informó que participaba en un operativo junto con otras entidades para llegar a la zona y apoyar las labores de respuesta tras el accidente.

El helicóptero sobrevolaba una región habitual para actividades turísticas como safaris y excursiones por las áreas naturales del norte de Kenia. Después de conocerse el siniestro, Tropic Air Kenya informó que envió dos aeronaves para colaborar con las operaciones de búsqueda y rescate.

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El accidente vuelve a generar preocupación por la seguridad de este tipo de vuelos turísticos en Kenia. De hecho, en febrero de este año, seis personas murieron en otro accidente de helicóptero ocurrido en una zona montañosa del oeste del país, según el reporte citado sobre el siniestro.

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