Con el avance del escrutinio de las elecciones presidenciales de Brasil, los resultados apuntan a una segunda vuelta entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. Con más del 84 % de los votos escrutados, Bolsonaro se mantiene en el primer lugar, mientras el actual mandatario ocupa la segunda posición. En este boletín prácticamente definitivo, Bolsonaro superó los 48 millones de votos, mientras que Lula casi llega a los 44 millones.

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Aunque Bolsonaro llegó a superar provisionalmente el 50 %, ese porcentaje corresponde a un conteo parcial y no significa que haya conseguido la Presidencia en primera vuelta. Para evitar una segunda jornada electoral, un candidato necesitaba terminar la votación con más de la mitad de los votos válidos.

Con los resultados que se conocen hasta ahora, ninguno de los dos candidatos ha alcanzado de manera definitiva esa mayoría. Por eso, la disputa por la Presidencia de Brasil se encamina a una segunda vuelta, en la que los dos aspirantes con mayor votación volverán a enfrentarse.

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La segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre. En esa jornada, los electores deberán escoger entre los dos candidatos que terminen con las mayores votaciones en la primera vuelta, siempre que ninguno consiga la mayoría absoluta requerida.

La jornada electoral comenzó este domingo 4 de octubre y los brasileños también votaron por otros cargos, entre ellos gobernadores, senadores, diputados federales y representantes de las asambleas legislativas. El proceso de totalización continúa mientras el Tribunal Superior Electoral incorpora los resultados de las diferentes regiones.

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