Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Las autoridades brasileñas recapturaron este sábado a un colombiano y a un neerlandés, buscados por la Interpol y condenados por graves delitos, tras fugarse brevemente de un presidio en Río de Janeiro.

Sigue a PULZO en Discover

Los dos reos, identificados como el neerlandés Gerel Lusiano Palm y el colombiano Juan Esteban Avendaño Pérez, huyeron de la cárcel Joaquim Ferreira de Souza, dentro del complejo penitenciario de Gericinó, en el barrio Bangu, según información replicada por agencia Efe.

La Secretaría de Policía Penal del Estado de Río de Janeiro (Seppen) informó que la localización y aprehensión de ambos prófugos ocurrió dentro del mismo perímetro del recinto presidencial.

El operativo desplegó numerosas fuerzas de seguridad, mientras las directivas abrieron un proceso disciplinario interno para esclarecer las fallas que facilitaron el escape.

Lee También

Los reclusos abordaron por sorpresa a un guardia de turno en la caseta posterior, inmovilizándolo para arrebatarle su armamento de dotación.

Posteriormente, la pareja utilizó una soga improvisada con sábanas para descender de la torre y saltar la verja exterior del centro de reclusión.

Las autoridades señalaron que el custodio retenido no presentó lesiones físicas tras la violenta maniobra ejecutada por los dos criminales internacionales.

Palm, apodado ‘el Holandés’, cayó ante la Policía Federal en julio de 2021 dentro de un apartamento en Barra da Tijuca. Registraba circular roja por homicidio en grado de tentativa y porte de armas.

Por estos hechos, la justicia de Países Bajos dictó contra Palm una pena de 20 años de cárcel, sumando requerimientos de la DEA por narcotráfico mientras avanzaba su proceso de extradición.

Asimismo, los agentes federales indagaron al ciudadano extranjero por orquestar maniobras ilícitas destinadas a frenar su repatriación al país europeo.

Por su parte, la captura de Avendaño Pérez se concretó en diciembre de 2022 durante un operativo policial ejecutado en la favela de Muzema.

El tribunal colombiano lo sentenció a 40 años de prisión por el homicidio de un oficial de policía en 2010, vinculándolo con redes del narcotráfico internacional.

El ciudadano cafetero también mantenía vigente una notificación roja de la Interpol para responder ante los estrados judiciales internacionales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.