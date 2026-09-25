Lo que debía ser una celebración terminó convertido en una escena que parece sacada de una película. Una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España, terminó en una pelea entre familiares, daños en el lugar del banquete y una serie de versiones sobre una supuesta infidelidad, un acuerdo prenupcial de 40.000 euros y hasta una posible separación.

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La pareja está conformada por un hombre vecino de Ramirás y una mujer de origen colombiano. Después de la ceremonia, los recién casados se trasladaron junto con sus invitados a A Casa da Tulla, una casona del siglo XVII escogida para celebrar el banquete.

De acuerdo con la primera versión difundida por el diario La Región, la tensión comenzó cuando la novia habría reclamado al recién casado 40.000 euros correspondientes a un supuesto acuerdo prenupcial. El dinero, según esa versión, debía salir de los regalos que recibirían durante la celebración.

La negativa del hombre habría provocado una discusión entre familiares de ambos. Lo que comenzó con palabras terminó, según los testimonios recogidos por el medio español, con invitados agarrándose del pelo y enfrentándose físicamente.

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Los propietarios del lugar confirmaron que hubo daños durante el altercado, entre ellos vajilla y cristalería rota. Además, señalaron que buena parte de los gastos del banquete todavía estaban pendientes de pago. La Guardia Civil tuvo que acudir al sitio para intervenir y calmar los ánimos.

Pero el episodio que más llamó la atención fue una supuesta infidelidad de la novia. Según la primera versión, la mujer habría aprovechado un momento de la celebración para irse al baño con un joven que hacía parte de la organización del evento, con quien habría tenido un encuentro íntimo.

La historia incluso hablaba de una supuesta intención de divorcio por parte de la recién casada, quien habría dicho que no sentía nada por su esposo.

Sin embargo, el relato tuvo un giro. La pareja posteriormente negó que se hubiera separado y rechazó varias de las versiones que comenzaron a circular.

El novio aseguró que nunca existió un acuerdo por 40.000 euros y negó que su esposa le hubiera sido infiel. “Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento”, sostuvo, según La Región.

También reconoció que sí hubo enfrentamientos durante la celebración, aunque dio una explicación diferente a la difundida inicialmente. Según contó, hubo una primera discusión entre familiares y una segunda pelea, más fuerte, entre dos invitadas que se agarraron del pelo fuera del recinto.

La pareja aseguró finalmente que continúa junta y viviendo en A Coruña, donde ambos estarían trabajando.

Así, lo que comenzó como una boda en un pequeño municipio de Galicia terminó convertida en un enorme chisme: pelea familiar, supuestos 40.000 euros, una presunta infidelidad y videos y audios que alimentaron las versiones. Pero, al menos según los propios novios, la historia del divorcio y el engaño no sería como se contó inicialmente.

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