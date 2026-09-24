Un terremoto de magnitud 5,4 sacudió este jueves 24 de septiembre la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía, sin reportes iniciales de víctimas, heridos o daños materiales importantes.

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El movimiento ocurrió a las 10:40 a. m., hora local, y tuvo su epicentro aproximadamente 20 kilómetros al norte de la capital provincial de Sanliurfa, según la agencia turca de emergencias AFAD.

El gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, señaló a la cadena NTV que el temblor provocó “un gran pánico” entre la población. Sin embargo, las autoridades no habían informado de personas heridas ni de edificios derrumbados en las primeras horas de evaluación.

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El ministro de Urbanismo y Medio Ambiente, Murat Kurum, también indicó que, hasta ese momento, no se habían reportado daños. Los equipos de emergencia continuaban revisando la zona para establecer si el movimiento produjo alguna afectación.

El sismo también fue percibido en varias provincias cercanas. La región mantiene presente el recuerdo de los terremotos del 6 de febrero de 2023, que alcanzaron magnitudes de 7,7 y 7,6 y dejaron más de 50.000 muertos en Turquía.

¿Cómo fue el sismo de 5,4 en Turquía? Videos captaron el momento

El movimiento sísmico quedó registrado por cámaras de seguridad en Sanliurfa, donde las imágenes muestran la reacción de personas que se encontraban en espacios cerrados cuando comenzó el temblor. Medios locales difundieron las grabaciones pocas horas después del evento.

🌩🇹🇷 Forte terremoto atinge o sudeste da Turquia, cobrindo terra com rachaduras 📌 Um terremoto de magnitude 5,4 atingiu a província turca de Sanliurfa, no sudeste do país, informou a Autoridade Turca de Gestão de Desastres (AFAD) nesta quinta-feira (24). 🙏 Até o momento, não… pic.twitter.com/tKC4NgnSVl — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) September 24, 2026

En uno de los videos difundidos por medios turcos se observa el momento en que una oficina comienza a sentir la sacudida y una persona se levanta de su lugar ante el movimiento. Otras cámaras registraron momentos de tensión entre habitantes de la zona.

El sismo ocurrió a las 10:40 a. m., hora local, tuvo una magnitud de 5,4 y una profundidad de 7,39 kilómetros, según la autoridad turca AFAD. La sacudida también fue percibida en varias provincias cercanas.

🚨 Terremoto de magnitude 5,4 (AFAD) ou 5,8 (Kandilli) em Şanlıurfa, Turquia. Aconteceu em 24 de setembro de 2026, às 10:40 hora local. Epicentro em Karaköprü/Pınarbaşı pic.twitter.com/aBAXdM6Jz6 — FREE BUBBLE (@FreeBubble40637) September 24, 2026

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