El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado sus conversaciones con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, enfocadas en la organización de comicios en Venezuela durante su reciente cumbre en Nueva York.

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“Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, respondió Trump a la prensa en los jardines de la Casa Blanca, en información replicada por agencia Efe.

Igualmente, el líder estadounidense elogió la colaboración mutua en materia hidrocarburífera y sostuvo que, mediante dicha alianza, “Venezuela está ganando mucho dinero para su gente”.

Trump y Rodríguez sostuvieron un cara a cara inédito el pasado martes en Nueva York, aprovechando el marco de la Asamblea General de la ONU.

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La cita ratificó el entendimiento estratégico entre Washington y Caracas posterior a la detención de Nicolás Maduro mediante una incursión militar estadounidense el pasado 3 de enero.

Ese mismo día, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, ubicada en Panamá, reprochó que las autoridades le bloquearon el retorno a Venezuela en tres oportunidades recientes.

Durante su discurso del miércoles ante la Asamblea General de la ONU, Rodríguez garantizó que “en Venezuela habrá elecciones”, omitiendo fechas específicas o cronogramas definitivos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, puntualizó que la reunión entre Trump y Rodríguez duró pocos minutos, discutiendo la ejecución de votaciones en territorio venezolano.

“No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta”, declaró Rubio.

La evidencia central de la cercanía entre Washington y Caracas se concretó con la firma de un convenio energético que otorgará a Estados Unidos el dominio de la quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.

El pacto causó desconfianza en diversos sectores políticos que argumentan un interés exclusivo del Gobierno de Trump en el recurso energético sin impulsar con firmeza un cambio democrático real.

A pesar de los señalamientos, hasta el momento no se han reportado mayores incidentes en el orden público del territorio venezolano en este nuevo periodo.

¿Cuándo fueron las últimas elecciones en Venezuela?

Las últimas elecciones presidenciales en Venezuela se llevaron a cabo el domingo 28 de julio de 2024, por entonces con la victoria de Nicolás Maduro de acuerdo con los resultados presentados.

El Consejo Nacional Electoral convocó oficialmente este proceso para definir la jefatura de Estado del periodo constitucional comprendido entre 2025 y 2031.

Durante esa jornada, la ciudadanía acudió a las urnas distribuidas en todo el territorio nacional para ejercer su derecho al voto en las mesas instaladas.

La organización de los comicios contó con la participación de la coalición gubernamental Gran Polo Patriótico y la Plataforma Unitaria Democrática como principales bloques contendientes.

Posterior al cierre de las mesas, el órgano rector electoral emitió sus boletines iniciales para proclamar los resultados oficiales de la votación popular.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral del Centro Carter y la Organización de los Estados Americanos monitorearon los aspectos técnicos del evento.

El cronograma establecido por la autoridad máxima en materia electoral contempló la auditoría de los sistemas de transmisión y las fases de fiscalización correspondientes.

Asimismo, observadores internacionales y diversos actores políticos mantuvieron un seguimiento continuo sobre el desarrollo del escrutinio en cada centro de votación.

La jornada electoral de julio de 2024 representó el hito político más reciente en la historia democrática e institucional del país sudamericano.

Adicionalmente, organismos multilaterales registraron el flujo de participación de los electores inscritos en el padrón electoral oficial dentro de la jurisdicción nacional.

Revisar constantemente la actualidad sobre los procesos institucionales en la región permite comprender la evolución política de las naciones latinoamericanas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.