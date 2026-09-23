Por: Testigo Directo

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El retorno a territorio venezolano de Edinson Agustín Barrera alias “Catire”, ha encendido las alarmas de expertos en seguridad y organismos internacionales. Considerado uno de los operadores iniciales que facilitó la expansión del temido Tren de Aragua en el Perú, Barrera fue expulsado de dicho país tras purgar una condena de ocho años de prisión por los delitos de tenencia ilegal de armas, explosivos y tráfico de drogas.

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Junto a él, Perú deportó a José Zorrilla Velázquez y a José Alcántara, alias “Rody”. El destino judicial de estos tres criminales en Venezuela genera incertidumbre por las fallas del sistema de justicia local.

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Fallas migratorias y un expediente peligroso

El caso de estas deportaciones pone de relieve las fallas operativas de los procesos migratorios y de seguridad en el extranjero, ya que el Estado peruano estuvo al borde de liberarlos al término de sus sentencias sin contar oportunamente con órdenes de expulsión en sus expedientes, hasta que se activó un procedimiento de emergencia de última hora.

Los analistas criminales advierten que el regreso de estos sujetos traslada un riesgo elevado a Venezuela. La policía describe a alias “Catire” como un criminal sanguinario con antecedentes de violencia extrema. Su perfil le permite reorganizar células delictivas con rapidez.

Monitoreo a redes transnacionales delictivas

Sin embargo, los expertos señalan que las mafias buscan reincorporar a exmiembros experimentados para reactivar sus operaciones. Regiones vulnerables como el eje Caracas Miranda, Táchira, Zulia y las zonas mineras de Bolívar representan territorios propicios para el refugio de estas estructuras.

Ante este delicado contexto, la comunidad internacional mantiene la lupa sobre las ramificaciones del grupo, especialmente tras ser catalogada como organización terrorista extranjera por Estados Unidos. Mientras la cooperación regional busca desarticular sus finanzas y redes operativas, el retorno de criminales altamente violentos demuestra que, a pesar de los golpes propinados a sus cabecillas, la amenaza persistirá mientras existan operadores dispuestos a recomponer el tejido delictivo transnacional.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.