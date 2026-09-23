Donald Trump y Delcy Rodríguez sostuvieron este martes 22 de septiembre su primer encuentro presencial en Nueva York, en una reunión a puerta cerrada que marca un nuevo episodio en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

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La cita ocurrió durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue confirmada por la Casa Blanca. De acuerdo con Reuters, el encuentro estaba previsto durante una recepción organizada por Trump para líderes extranjeros que se encuentran en Nueva York.

La reunión se llevó a cabo en el hotel Lotte New York Palace, ubicado en Manhattan y a pocos kilómetros de la cárcel donde se encuentra preso Nicolás Maduro, y no contó con acceso de la prensa. RTVE señaló que el encuentro fue breve y se produjo a pocos kilómetros del lugar donde permanece detenido Nicolás Maduro.

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La propia Rodríguez publicó una foto del encuentro con Trump, en la que se les ve a ambos sonriendo y hasta posando. La sucesora de Maduro en el régimen venezolano detalló que los principales temas que se abordaron fueron la seguridad regional y unos acuerdos multilaterales entre ambas naciones.

Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad pic.twitter.com/pyJ6FnQkBH — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026

¿Quiénes acompañaron a Trump y Delcy Rodríguez?

Además de Trump y Rodríguez, en la reunión participaron cuatro funcionarios estadounidenses: el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller. La composición del encuentro fue confirmada por la Casa Blanca.

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El encuentro tuvo lugar durante la primera visita de Rodríguez a Estados Unidos desde que asumió como presidenta interina de Venezuela. La delegación venezolana que la acompaña en Nueva York también ha adelantado conversaciones sobre asuntos económicos y energéticos.

Según Reuters, funcionarios cercanos a la delegación venezolana señalaron que su presencia en la Asamblea General está relacionada, entre otros asuntos, con conversaciones sobre energía, deuda y minería. El medio informó que Venezuela busca avanzar en acuerdos que permitan atraer inversiones y facilitar el acceso a activos y financiación internacional.

Una reunión sin acceso de la prensa

A diferencia de otras actividades de Trump durante su visita a Nueva York, la conversación con Rodríguez se desarrolló sin presencia de periodistas.

El Comercio informó que la reunión se produjo en el hotel neoyorquino durante una recepción organizada por el mandatario estadounidense para representantes de otros países. El encuentro fue confirmado posteriormente por la Casa Blanca.

Hasta el momento, no se han conocido públicamente todos los temas abordados durante la conversación ni se ha divulgado un acuerdo específico derivado de la reunión.

El encuentro, sin embargo, ocurre mientras Washington y Caracas mantienen una relación marcada por los cambios políticos que ha atravesado Venezuela durante 2026 y por las conversaciones sobre el futuro económico del país.

Trump y un mandatario venezolano no se reunían desde 2015

La cita también tiene un antecedente particular en la relación entre ambos países. Se trata del primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano desde 2015, cuando Barack Obama y Nicolás Maduro coincidieron durante la Cumbre de las Américas en Panamá.

La diferencia es que aquella reunión ocurrió en un contexto distinto, cuando Maduro continuaba al frente del Gobierno venezolano y las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas todavía no habían llegado al nivel de ruptura que posteriormente se produjo.

Ahora, Rodríguez ocupa la Presidencia interina de Venezuela luego de la salida de Maduro del poder y la intervención estadounidense ocurrida en enero de este año, según los reportes de medios internacionales. Reuters había informado previamente que esta sería la primera visita de Rodríguez a Estados Unidos desde que asumió el cargo y que su agenda incluiría conversaciones con autoridades y organismos internacionales.

La reunión con Trump se produjo, además, mientras la delegación venezolana busca avanzar en conversaciones relacionadas con el sector petrolero y otros recursos del país. Reuters reportó que empresas estadounidenses han mostrado interés en participar en operaciones de petróleo y oro en Venezuela, mientras continúan las negociaciones sobre el futuro de la industria energética.

Por ahora, ni la Casa Blanca ni el Gobierno interino venezolano han informado públicamente sobre un acuerdo concreto derivado de la conversación entre Trump y Rodríguez.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.