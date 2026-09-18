Por: VALORA ANALITIK

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunirán por primera vez cara a cara. El encuentro se llevará a cabo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

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La reunión, que se desarrollará de manera informal el próximo martes 22 de septiembre, constituye el último punto en la agenda del mandatario estadounidense durante su visita a la Gran Manzana, en la que también se incluyen encuentros con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, así como con varios líderes del Golfo Pérsico.

El evento cobra especial relevancia cuando se tiene en cuenta que se trata de la primera cita, en persona, entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años.

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Tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este año, la administración Trump ha expresado su respaldo al gobierno de Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta. Esto dio paso a que se restablecieran las relaciones diplomáticas con Venezuela después de casi siete años de ruptura.

La presidenta encargada también ha dado a conocer su intención de mantener una relación de apoyo y colaboración con EE. UU., lo que ha impulsado la puesta en marcha para abrir el sector energético venezolano a la inversión privada nacional y extranjera.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.