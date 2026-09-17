Por: EL PILON SA

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La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, consolidó oficialmente su función diplomática en Washington luego de presentar sus cartas credenciales ante el presidente Donald Trump el 16 de septiembre. Un día después de este acto protocolario, Araújo sostuvo encuentros clave con figuras del ámbito político estadounidense, entre ellas el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, y F. Cartwright Weiland, secretario adjunto de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, ambos con roles de incidencia directa en la relación bilateral y la cooperación entre los dos países.

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Durante la reunión realizada en la residencia diplomática colombiana en Washington, Araújo y Moreno —este último senador estadounidense nacido en Bogotá— conversaron sobre la actual relación entre Colombia y Estados Unidos y subrayaron la importancia de mantener una agenda de cooperación que abarque diferentes áreas de interés para ambos gobiernos. Tras el encuentro, Moreno expresó que "la relación entre Colombia y Estados Unidos nunca va a estar mejor", mientras que la embajadora aseguró que buscará convertir ese ambiente positivo en avances palpables para los dos gobiernos. Si bien trataron temas de seguridad y economía, no se anunciaron nuevos convenios ni compromisos inmediatos como conclusión de las conversaciones, según informó la representación diplomática colombiana.

En otra reunión, Araújo dialogó con F. Cartwright Weiland, alto funcionario del Departamento de Estado responsable de encabezar los asuntos internacionales relativos a narcóticos y la aplicación de la ley. Según la información divulgada, ambas partes reiteraron su interés en fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Estas conversaciones ocurrieron justo después de que Estados Unidos publicara su determinación anual sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas, documento que se entrega al Congreso de ese país y que, en su edición más reciente, incluyó a Colombia dentro de los 23 países con relevancia en este ámbito. Además, Estados Unidos señaló específicamente a Colombia —junto a Afganistán, Bolivia y Birmania— por no haber hecho esfuerzos suficientemente sustanciales para cumplir con las obligaciones internacionales en la materia en el periodo evaluado. No obstante, el informe dejó claro que la asistencia estadounidense al país es vital para los intereses de Estados Unidos, permitiendo así la continuidad de la cooperación de acuerdo con el documento oficial.

Araújo, quien fue ministra de Cultura y ministra de Relaciones Exteriores antes de este nombramiento, inició oficialmente su labor diplomática el 4 de septiembre, cuando fue posesionada por el canciller Omar Bula. La agenda bilateral en los primeros días ha incluido temas de seguridad, comercio, inversión y cooperación, manteniendo a Colombia con una representación activa y enfocada en fortalecer las relaciones con Washington.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acuerdos bilaterales discuten Colombia y Estados Unidos en temas de seguridad y narcotráfico?

De acuerdo con la información divulgada por la embajada de Colombia en Estados Unidos, en las recientes reuniones entre la embajadora María Consuelo Araújo y funcionarios estadounidenses se abordaron temas relacionados con seguridad y cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, no se anunciaron nuevos acuerdos bilaterales ni compromisos concretos derivados de los encuentros, según los comunicados oficiales y la agenda manejada en esos días.

¿Por qué Estados Unidos señaló a Colombia en su informe anual sobre drogas ilícitas?

El reciente informe anual entregado por Estados Unidos al Congreso incluyó a Colombia entre los 23 países considerados clave para el tránsito o producción de drogas ilícitas. De acuerdo con el documento, Colombia, junto a Afganistán, Bolivia y Birmania, fue señalada por no haber realizado esfuerzos lo suficientemente sustanciales durante el periodo evaluado para cumplir sus compromisos internacionales en la lucha contra las drogas. Sin embargo, el mismo informe justificó la continuidad de la ayuda estadounidense al considerar vital la cooperación con Colombia para los intereses nacionales de Estados Unidos.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.