Por: El Espectador

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El desarrollo de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Abelardo de la Espriella y Donald Trump ha mostrado avances significativos, según declaró recientemente el vicepresidente José Manuel Restrepo. Esta afirmación contrasta con la decisión de Estados Unidos de mantener la descertificación de Colombia en la política de lucha contra las drogas, decisión tomada por el Departamento de Estado bajo el liderazgo de Marco Rubio. Esta medida, que inicialmente se implementó en 2025 durante la presidencia de Gustavo Petro, se fundamenta en cifras y políticas heredadas por la actual administración, en las que Washington no encuentra aún una estrategia clara y efectiva para la erradicación de cultivos ilícitos y el combate a las estructuras narcoterroristas, de acuerdo con las fuentes citadas.

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Pese a la contundencia del mensaje estadounidense, el vicepresidente Restrepo indicó que la decisión obedece principalmente a la falta de resultados durante la anterior administración, subrayando que “el mensaje que se recibió por parte de los Estados Unidos es clarísimo sobre la profunda incapacidad de los últimos cuatro años en un gobierno que no fue capaz de luchas contra la producción de la droga y el narcotráfico en nuestro país”. Además, Restrepo aseguró que la administración de De la Espriella representa una nueva etapa, con estrategias renovadas en la lucha contra el narcotráfico y las economías ilegales. Según sus declaraciones recogidas por medios nacionales, el actual presidente estadounidense reconoce esta transformación y la voluntad para mostrar resultados positivos, abriendo así un margen para la evaluación de los avances recientes.

Durante encuentros recientes, el gobierno de la Espriella y altos funcionarios de la administración Trump, incluyendo a Marco Rubio, reafirmaron el compromiso de Colombia ante el crimen organizado y el narcotráfico, apoyándose en iniciativas como el Escudo de las Américas, bloque de países alineados con la política de seguridad regional impulsada por la Casa Blanca y que tendrá una sede en Medellín, según confirmó la embajadora María Consuelo Araújo en Washington.

De manera paralela, el vicepresidente Restrepo anunció su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde liderará la delegación colombiana para fortalecer relaciones con jefes de Estado de naciones como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Estonia, Reino Unido, Francia y Suiza. Los ejes principales de su agenda estarán enfocados en fortalecer la seguridad, combatir la corrupción y buscar oportunidades de inversión.

¿Por qué Estados Unidos mantuvo la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas?

Estados Unidos decidió continuar con la descertificación de Colombia debido a la ausencia, según ellos, de una política concreta para la erradicación de cultivos ilícitos y el combate a estructuras narcoterroristas. Esta postura se fundamenta en los resultados heredados de la anterior administración, situación que aún requiere ser revertida con acciones más efectivas.

¿Qué es el “Escudo de las Américas” en la política contra el narcotráfico?

El “Escudo de las Américas” es un bloque de países comprometidos con la seguridad regional, alineados a la estrategia de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Este bloque tendrá una de sus sedes en Medellín para articular cooperación y acciones conjuntas en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.