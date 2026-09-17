Por: El Espectador

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Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump anunciar con al menos 30 días de anticipación cualquier intención de demoler el Kennedy Center, uno de los centros de artes escénicas más emblemáticos de Washington. Esta decisión judicial se produjo justo después del cierre repentino del complejo, una medida tomada por su junta directiva bajo el argumento de posibles riesgos para la seguridad y la necesidad de reparaciones estructurales, de acuerdo con información de AFP y El País. Tras el cierre, el centro fue vallado para impedir el ingreso del público, mientras se intensifican los rumores sobre su futuro.

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Las tensiones crecieron luego de que se filtraran imágenes de Donald Trump observando, a bordo del Air Force One, un póster que rezaba ‘Demolición del Kennedy Center’. El presidente ha insistido en la urgencia de reformar el edificio, alegando que está en peligro de derrumbe, y ha solicitado aprobación judicial tanto para las obras como para que su nombre conste junto al de John F. Kennedy en la fachada. Anteriormente, un patronato afín a Trump había instalado el nombre del mandatario, pero una orden judicial exigió retirarlo, y desde entonces una lona oculta la fachada mientras se resuelve la batalla legal.

El debate en torno al Kennedy Center se ha visto atravesado por desencuentros y cambios administrativos. El País señaló que, ya en febrero, Trump había hablado de una “reconstrucción completa” cuyo costo ascendería a 257 millones de dólares. Además, la Casa Blanca divulgó imágenes de un supuesto desprendimiento del techo del grand foyer, fortaleciendo el argumento de la necesidad de obras urgentes. La presidencia de Trump en el patronato aceleró las renuncias de artistas, bajas de abonados y descenso en la venta de boletos, evidenciando la fractura con el sector cultural.

En paralelo, la relación de la administración Trump con el Instituto Smithsonian afronta sus propias controversias. Según The Mirror US en Español, el Gobierno busca instalar señalización especial y renovar el modo en que el Museo Nacional de Historia Estadounidense relata la historia del país, incluyendo propuestas de nuevas esculturas y una gran exposición dedicada a George Washington, según Infobae. La directora del museo, Anthea Hartig, defendió ante el Congreso la independencia institucional y la necesidad de una narrativa amplia y plural de la historia norteamericana.

¿Por qué un juez ordenó avisar con 30 días de anticipación antes de demoler el Kennedy Center?

La orden del juez federal responde a la necesidad de evitar “cualquier confusión”, sobre todo tras el cierre del Kennedy Center y los rumores de una posible demolición. El objetivo es que los planes del Gobierno se comuniquen con antelación, permitiendo un margen para reacciones legales o administrativas ante una decisión irreversible sobre un patrimonio cultural tan relevante, de acuerdo con AFP y El País.

¿Qué se sabe sobre las propuestas de Donald Trump respecto al Smithsonian y el Museo Nacional de Historia Estadounidense?

La administración de Trump ha impulsado varios cambios en el Smithsonian, como la instalación de señalización nueva y la petición de incorporar grandes esculturas de George Washington, además de crear una exposición especial dedicada al prócer. Estas propuestas han suscitado debate sobre la independencia museística, mientras la directora Anthea Hartig destacó que el museo busca preservar la historia sin tomar partido político, según The Mirror US en Español e Infobae.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.