Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Kennedy Center en Washington, uno de los epicentros culturales más emblemáticos de Estados Unidos, ha estado en el centro de la polémica durante el último año. De acuerdo con The New York Times y The Washington Post, este espacio, dedicado a las artes escénicas y creado en 1971 como monumento al presidente asesinado John F. Kennedy, enfrenta una crisis institucional y financiera sin precedentes, marcada por diversas disputas políticas y problemas estructurales.

Sigue a PULZO en Discover

El presidente Donald Trump ha buscado ejercer su influencia en varios de los lugares históricos de la capital estadounidense, impulsando renovaciones y planeando hasta la construcción de un nuevo arco del triunfo o un salón de baile en la Casa Blanca. Dentro de estos planes, el Kennedy Center no ha estado exento de controversia. Recientemente, por orden presidencial y luego de que un juez reafirmara que el nombre de Trump no puede figurar en la fachada, este icónico edificio fue cerrado el pasado martes. La decisión se produjo tras un incidente el 4 de septiembre, cuando el techo del vestíbulo colapsó. Tras este suceso, la dirección del centro declaró que el recinto “no era seguro para ser ocupado”.

El ambiente se tornó aún más tenso cuando, en los últimos diez meses, Trump incorporó varios de sus aliados políticos a la junta directiva del Kennedy Center. Estos movimientos suscitaron inquietudes en diversos sectores, temiendo que las decisiones de la institución pasaran a depender de intereses políticos antes que de objetivos culturales o artísticos.

A la crisis de liderazgo y las disputas internas se suma el temor a un impacto económico devastador. Según CNN, la junta directiva recibió recientemente un proyecto de resolución que advierte la posibilidad de que el centro se declare en bancarrota en cuestión de semanas. Esta conclusión se fundamenta en documentos internos citados por The New York Times y The Washington Post, donde se detalla la severidad de la situación financiera. Para el Kennedy Center, la bancarrota no solo sería un golpe a su legado cultural, sino un hecho inédito desde su apertura hace más de cinco décadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasará con el Kennedy Center tras su cierre reciente?

Tras el cierre ordenado por el presidente Trump, el futuro del Kennedy Center es incierto. El temor a la bancarrota, sumado a la inseguridad estructural por el colapso del techo, plantea retos serios tanto en la gestión de recursos como en la conservación de su legado cultural. Aún no se definen pasos concretos para su reapertura.

¿Cuál es el origen de la crisis financiera que enfrenta el Kennedy Center?

La crisis financiera del Kennedy Center inició tras una serie de disputas políticas ocasionadas por el nombramiento de aliados de Trump en la junta directiva y se agravó por el colapso del techo del vestíbulo en septiembre, que obligó al cierre del recinto. Según documentos citados por CNN, el centro podría declararse en bancarrota en pocas semanas si no se toman medidas adecuadas.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.