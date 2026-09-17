Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Una tragedia sacudió a la comunidad periodística en Los Ángeles el martes 15 de septiembre de 2026, cuando un helicóptero de cobertura aérea operado por Angel City Air sufrió un accidente fatal en la comunidad de Chatsworth, en el Valle de San Fernando. La aeronave era utilizada para tomar imágenes y reportar acontecimientos para las cadenas NBC4 y Telemundo 52, y en ese momento sobrevolaba la zona donde horas antes había ocurrido un choque entre un autobús del sistema Metro de Los Ángeles y un vehículo particular, hecho que ya había dejado víctimas fatales, según Noticias Caracol.

Sigue a PULZO en Discover

En el helicóptero viajaban Eliana Moreno y George Marciniw, ambos empleados de la operadora Angel City Air. Moreno, periodista y fotoperiodista aérea nacida en el condado de Orange, se graduó en 2010 de la Universidad Chapman con títulos vinculados al periodismo audiovisual y las ciencias políticas, y ese mismo año ingresó al equipo de la compañía aérea. Además de su trabajo en el aire, era reconocida por las audiencias de NBC4 y Telemundo 52, y solía compartir en redes sociales parte de su labor periodística y fotográfica desde el helicóptero.

Marciniw, el piloto responsable de la aeronave, era oriundo del sur de California y egresado en 1974 de Burbank High School, según NBC Los Ángeles. Acumulaba una extensa trayectoria en vuelos de cobertura periodística y desde 2023 formaba equipo con Moreno en coberturas de eventos importantes en la región. Imágenes en redes sociales mostraban frecuentemente a ambos junto a la aeronave y en plena labor cubriendo noticias en el sur de California.

La tragedia también cobró la vida de Edy Fernando Gutiérrez Mejía, de 29 años, quien se encontraba en el área de estacionamientos cercana a unas bodegas cuando el helicóptero cayó. Su identidad fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles y la Municipalidad de Cuilapa, en Guatemala, localidad de origen de la víctima, lamentó la pérdida y manifestó su pesar a la familia.

Tras el accidente, NBC4 y Telemundo 52 emitieron un comunicado conjunto lamentando profundamente la pérdida de sus colegas y expresando su solidaridad con familiares y amigos. La investigación oficial quedó en manos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por su sigla en inglés), en coordinación con la Administración Federal de Aviación (FAA), quienes revisan los restos de la aeronave e investigan las causas. La NTSB anticipó un informe preliminar en un mes y el reporte final podría tomar hasta 18 meses.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente del helicóptero en Los Ángeles?

Las víctimas fueron Eliana Moreno, periodista y fotoperiodista reconocida por su trabajo aéreo para NBC4 y Telemundo 52; George Marciniw, piloto de amplia trayectoria en vuelos de cobertura periodística; y Edy Fernando Gutiérrez Mejía, un hombre de 29 años que se encontraba en tierra al momento del accidente, según información de Noticias Caracol y el forense del condado de Los Ángeles.

¿Cuál es el proceso de investigación tras el accidente del helicóptero de NBC4 y Telemundo 52?

La investigación está a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), con apoyo de la Administración Federal de Aviación (FAA). Ambas instituciones analizan los restos del helicóptero y recopilan información para determinar las causas del accidente. La NTSB prevé entregar un informe preliminar en unos 30 días, mientras que el reporte final puede requerir hasta 18 meses.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.