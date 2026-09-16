Por: Noticiero 90 minutos

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Un trágico accidente aéreo se reportó recientemente en Chatsworth, Los Ángeles, cuando un helicóptero utilizado por NBC4 Los Ángeles y Telemundo 52 se estrelló mientras cubría un incidente vial desde el aire. Las víctimas fatales de este suceso fueron identificadas como la reportera aérea Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y una tercera persona que se encontraba en tierra durante el accidente, todos vinculados al equipo que da apoyo a la cobertura noticiosa regional. De acuerdo con información entregada por NBC4, Eliana Moreno colaboraba habitualmente con Marciniw, especialmente en coberturas de emergencias como incendios y operativos policiales, y ambos eran reconocidos por su entrega periodística en situaciones de alto riesgo.

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Según reportó Telemundo 52, Branden Silverman, capitán de bomberos del Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles (DME), informó que la tercera víctima respondía al nombre de Edy Gutiérrez Mejía, de 29 años de edad. Gutiérrez había ingresado recientemente al equipo de helicópteros de la empresa Angel City Air y era colaborador para diversos medios de comunicación en el sur de California. El fallecimiento de estas personas ha provocado profundas muestras de pesar, tanto en sus entornos personales como profesionales. NBC4 y Telemundo 52 emitieron comunicados reconociendo el profesionalismo, la calidad humana y el impacto positivo que Moreno, Marciniw y Gutiérrez dejaron en la industria y en las comunidades donde desarrollaban su trabajo periodístico.

Telemundo 52, mediante un mensaje público, resaltó: "Esta noche, estamos de luto, tenemos el corazón roto, perdimos a dos grandes colegas. Eliana Moreno era un ser humano maravilloso. Era nuestra fotoperiodista aérea. Cubrió de todo, desde persecuciones a alta velocidad hasta incendios forestales. El piloto con el que volaba era George Marciniw, solían volar juntos, especialmente por las noches, era un excelente piloto muy conocido y respetado en la industria".

En cuanto a las pesquisas, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, National Transportation Safety Board) están a cargo de la investigación para esclarecer las causas que provocaron el siniestro del helicóptero. Fabián Salazar, investigador de la NTSB, detalló que la aeronave accidentada era un modelo Airbus AS 350 B2 y operaba bajo las normativas federales para vuelos de prensa.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente de helicóptero de Telemundo 52 y NBC4?

Las víctimas identificadas fueron Eliana Moreno, reportera aérea; George Marciniw, experimentado piloto, y Edy Gutiérrez Mejía, miembro del equipo técnico de Angel City Air, todos vinculados a coberturas noticiosas en el sur de California, según lo reportado por NBC4 y Telemundo 52.

¿Cómo avanza la investigación del accidente de helicóptero en Los Ángeles?

La investigación la lideran la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), quienes trabajan para determinar las causas exactas del accidente del helicóptero modelo Airbus AS 350 B2, según lo informado por Fabián Salazar de la NTSB.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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