Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Harold Andrés Pardo, un colombiano de 31 años que residía en Los Ángeles, California, perdió la vida el 29 de agosto de 2026 por ahogamiento, tras ingresar al mar junto a un grupo de amigos. Este trágico episodio ha conmocionado a su familia, que ahora enfrenta la dolorosa tarea de reunir los recursos económicos necesarios para trasladar el cuerpo de Pardo de regreso a Colombia y así darle el último adiós en su tierra natal. Su muerte dejó una huella profunda, ya que Harold tenía una pareja y una hija pequeña con quienes había compartido sus últimos años en Estados Unidos.

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El padre de Harold, Jaime Eduardo Pardo, relató a Citytv que las circunstancias de la muerte aún no están del todo claras. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades forenses locales, Harold ingresó al mar junto a varios amigos; no obstante, fue el único del grupo que no consiguió salir del agua. Luego de que sus compañeros solicitaran ayuda, los socorristas lograron sacar a Harold y realizaron sobre él maniobras de reanimación, pero los esfuerzos resultaron infructuosos.

Jaime Eduardo Pardo también indicó que su hijo sufría episodios de epilepsia y que, en ocasiones anteriores, había tenido calambres al entrar a piscinas. La familia intuye que una de estas condiciones de salud pudo haber influido en el lamentable desenlace, pero hasta el momento las autoridades continúan investigando los hechos y no han confirmado ninguna hipótesis sobre las causas exactas del ahogamiento.

Ante la tragedia, familiares y amigos se han unido para organizar colectas y diversas actividades con el objetivo de recolectar fondos para la repatriación de los restos. Según explicó la familia, este proceso tendría un costo cercano a los 16.000 dólares, equivalentes a aproximadamente 50 millones de pesos colombianos, una suma que está fuera del alcance económico de sus seres queridos. La esperanza de la familia es poder lograr el traslado y darle sepultura a Harold Andrés Pardo en Colombia rodeado de quienes lo amaron.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la familia de Harold Andrés Pardo necesita apoyo para trasladar su cuerpo a Colombia?

La familia de Harold Andrés Pardo enfrenta una difícil situación económica, ya que el traslado de su cuerpo desde Estados Unidos a Colombia tiene un costo estimado de 16.000 dólares, cerca de 50 millones de pesos colombianos. Esta suma es demasiado alta para los recursos de sus familiares, quienes han recurrido a colectas y actividades para reunir el dinero necesario y así permitir que Harold sea sepultado en su país junto a sus seres queridos.

¿Qué factores de salud podrían haber influido en la muerte por ahogamiento de Harold Andrés Pardo?

De acuerdo con el testimonio de la familia, Harold Andrés Pardo tenía antecedentes de episodios de epilepsia y solía experimentar calambres al ingresar a piscinas. Aunque las autoridades aún investigan las circunstancias de la muerte, la familia considera que estas condiciones de salud pudieron haber influido en el desenlace fatal, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada de manera oficial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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