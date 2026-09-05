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El precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó este fin de semana un máximo histórico al llegar a un promedio de 4,14 dólares por galón, de acuerdo con la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Esta cifra representa un aumento de cuatro centavos respecto a la semana anterior y supera ampliamente los valores registrados en años anteriores para la misma fecha. Históricamente, nunca se había superado el umbral de los 4 dólares por galón durante el fin de semana del Día del Trabajo, festividad que marca el final del verano en Estados Unidos. El récord previo se había establecido en 2012 con un precio de 3,82 dólares por galón, mientras que en 2025 los conductores pagaban, para este mismo periodo, 3,19 dólares.

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La principal causa identificada por la AAA para este alza de precios no se encuentra en el propio territorio estadounidense, sino en las implicaciones globales derivadas de la guerra contra Irán. El conflicto llevó a la interrupción del tráfico petrolero a través del estratégico estrecho de Ormuz, un corredor por donde transitaba cerca del 20% del petróleo mundial antes del inicio de la guerra. Esta alteración elevó el precio del crudo a cerca de 90 dólares por barril y disparó la incertidumbre en los mercados globales de energía.

Es relevante destacar que el comportamiento de los precios durante este periodo resulta atípico si se compara con la tendencia histórica, ya que usualmente la demanda de gasolina disminuye al cierre del verano, lo que tiende a reducir su precio. No obstante, junto al conflicto contra Irán, otros factores como la guerra en Ucrania y sus repercusiones sobre las cadenas de suministro también han incidido para que los precios se mantengan elevados incluso con la menor demanda estacional.

La presión sobre los combustibles no se limita solo a la gasolina. Según la AAA, el diésel también alcanzó un valor récord de 5,88 dólares por galón, muy por encima de los 3,71 dólares que costaba en este mismo periodo de 2025. Este incremento resulta especialmente relevante, ya que el diésel es fundamental para el transporte de mercancías, ampliando el impacto hacia otros sectores económicos.

El aumento de los costos energéticos ha contribuido además al repunte de la inflación en Estados Unidos, que llegó al 4,2% en mayo y luego descendió al 3,4% en julio, en parte debido a una moderación posterior de los precios. Sin embargo, la evolución del contexto internacional sigue siendo incierta y el mercado energético continúa exhibiendo una fuerte volatilidad, lo que afecta directamente a los consumidores estadounidenses.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué subió el precio de la gasolina en Estados Unidos durante el fin de semana del Día del Trabajo?

El precio de la gasolina en Estados Unidos subió principalmente por la interrupción del tráfico petrolero en el estrecho de Ormuz, consecuencia directa de la guerra contra Irán, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA). A esto se suma el efecto de otros conflictos como la guerra en Ucrania, lo que ha impactado la oferta global y mantenido los precios elevados, pese a la disminución estacional de la demanda.

¿Cómo afecta el precio del diésel a la economía estadounidense?

El incremento en el precio del diésel, que también alcanzó un récord histórico según la AAA, afecta directamente el costo del transporte de mercancías. Esto puede repercutir en el precio final de bienes y servicios, amplificando el impacto del alza de combustibles en toda la economía estadounidense y contribuyendo a la presión inflacionaria.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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