Por: France 24

France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca... Visitar sitio

La presidencia de Estados Unidos sorprendió al inaugurar un nuevo espacio en la página web oficial de la Casa Blanca, destinado a juegos que remiten a clásicos del género ‘arcade’ como Tetris y Snake. Sin embargo, estas versiones no solo buscan entretener, pues tienen una clara intención política: celebrar los llamados “logros” de Donald Trump, especialmente en relación con las políticas migratorias de su gobierno. Así lo informó France 24, medio que revisó a fondo esta estrategia digital que mezcla videojuegos con mensajes políticos.

Sigue a PULZO en Discover

El portal describe que el tradicional Snake fue transformado en Rio Run, donde los jugadores, en la piel virtual de Tom Homan—director interino de ICE, la agencia estadounidense de inmigración y aduanas—deben atrapar migrantes. Por su parte, Build the Wall, versión alternativa de Tetris, convierte la tarea de alinear bloques en una misión para levantar muros digitales que detienen a migrantes representados como figuras de píxeles. En redes sociales y con una campaña comunicativa activa, la cuenta de la Casa Blanca ha difundido mensajes que refuerzan el lema “no se puede dejar de ganar”, reafirmando el tono irónico y lúdico de la propuesta.

Este enfoque ha sido analizado por expertos como Massimiliano Demata, de la Universidad de Catania, quien señala que resulta típico en la comunicación de movimientos populistas recurrir a la cultura popular para simplificar problemas complejos recurriendo al humor o la banalización. Según explicó a France 24, el empleo de memes y referencias a videojuegos ayuda a transmitir la imagen de cercanía con la gente, a costa de trivializar cuestiones tan serias como los derechos humanos.

Scott Lucas, especialista en política estadounidense del University College de Dublín, fue más allá al afirmar que estos videojuegos ejemplifican la estrategia sistemática de la administración Trump para deshumanizar a los migrantes. El hecho de presentar a estas personas como enemigos o "zombis" en Rio Run y Build the Wall refuerza la percepción de amenaza sobre la inmigración. Lucas destacó que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, los contenidos digitales que ridiculizan a los migrantes se han multiplicado, convirtiendo el debate migratorio en un espectáculo superficial y evitando así una discusión seria sobre política migratoria y derechos humanos.

De acuerdo con los expertos consultados por France 24, la llamada "gamificación" de la política migratoria también busca ridiculizar y distraer a los demócratas. René Lindstaedt, de la Universidad de Birmingham, advierte que esta táctica es una trampa para que la oposición caiga en debates superfluos y desvíe la atención de otros temas relevantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué juegos lanzó la Casa Blanca relacionados con la política migratoria de Trump?

Según la información de France 24, la Casa Blanca publicó dos juegos en línea: Rio Run, una versión modificada de Snake en la que los jugadores persiguen migrantes, y Build the Wall, una adaptación del Tetris donde se levantan barreras digitales para dificultar el paso de figuras representando migrantes.

¿Por qué se considera que estos videojuegos deshumanizan a los migrantes?

Expertos consultados por France 24 señalaron que estos juegos convierten a los migrantes en personajes simplificados y anónimos, tratándolos como enemigos o “zombis”, lo que trivializa su situación y fomenta una percepción hostil, reduciendo la complejidad de la problemática migratoria a un simple entretenimiento digital.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.