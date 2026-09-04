Por: Caracol TV

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Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, formuló un polémico plan para fomentar la salida "voluntaria" de 1,86 millones de personas de la Franja de Gaza en un plazo de siete años. El proyecto, llamado 'Desconexión 710', prevé la creación de una oficina gubernamental dedicada a este propósito, el establecimiento de acuerdos con países que recibirían a los migrantes, el diseño de rutas migratorias reguladas y la entrega de paquetes de asistencia económica a quienes decidan salir. Ben Gvir anticipó que, si su partido Poder Judío continúa en el Gobierno, reclamaría la dirección de un futuro Ministerio de Migración.

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Según declaraciones citadas por agencias EFE y AFP y recogidas por Noticias Caracol, el ministro sostiene que la propuesta es factible y que busca incentivar la emigración de los habitantes de Gaza, no forzarlos a abandonar sus hogares. Sin embargo, la medida genera rechazo por recordar a los palestinos la Nakba, "catástrofe" en árabe, que fue el éxodo forzado de 1948 asociado con la fundación del Estado de Israel.

El plan detalla cifras concretas: pretende que, en el primer año, salgan de Gaza unas 250.000 personas; luego, 1,11 millones en los siguientes tres años, hasta alcanzar los 1,86 millones en siete años. Entre los doce principios del documento se incluye la necesidad de que cada migrante tenga un país de acogida confirmado, abrir expedientes individuales, dar prioridad a familias completas, brindar alternativas de migración y ofrecer ayudas económicas tanto a los países receptores como a cada emigrante durante los primeros dos años fuera del enclave.

En términos económicos, Ben Gvir contempla una inversión inicial de 10.000 millones de séqueles (alrededor de 3 millones de euros) y plantea ampliar el presupuesto a 50.000 millones de séqueles dependiendo de la cooperación internacional. Además, prometió que, si permanece en el Gobierno, solicitará la creación de un Ministerio de Migración con presupuesto propio y fijó un cronograma de 100 días para definir la normativa, el sistema de registro y los primeros acuerdos.

El ministro asegura que recibió legitimidad para esta propuesta tras la manifestación pública del expresidente estadounidense Donald Trump a favor de la emigración como vía de resolución del conflicto. Sostiene, sin precisar la metodología, que encuestas reflejan apoyo mayoritario a su iniciativa tanto en la sociedad israelí como entre algunos residentes de Gaza.

Las posiciones de Ben Gvir no son nuevas. En agosto, dijo que Israel debería matar a “30 o 40” personas cada noche en Gaza, palabras que motivaron el repudio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Francia y Alemania. Al respecto, sostuvo que “no todas esas personas merecen vivir”. Recientemente, defendió las condiciones restrictivas de los presos bajo su custodia, argumentando que a los rehenes israelíes tampoco se les permitió gozar de comodidades básicas durante su cautiverio en Gaza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el plan Desconexión 710 propuesto por el ministro Ben Gvir para Gaza?

El plan Desconexión 710 presentado por Itamar Ben Gvir contempla promover la salida "voluntaria" de casi dos millones de personas de la Franja de Gaza en siete años, mediante acuerdos internacionales, rutas migratorias reguladas y paquetes económicos para los migrantes y países receptores, con el objetivo principal de facilitar esta migración bajo un marco legal y presupuestal propio.

¿Por qué la propuesta de emigración masiva en Gaza genera controversia y rechazo internacional?

La propuesta suscita polémica porque el desplazamiento forzado en territorios ocupados es considerado un crimen de guerra según la Convención de Ginebra, y para los palestinos la posibilidad de ser expulsados remite a la Nakba, el éxodo de 1948. Además, organismos como la ONU y gobiernos europeos han repudiado tanto este tipo de planteamientos como otras declaraciones previas de Ben Gvir sobre Gaza.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.