Entre las 5:30 de la tarde y las 7:40 de la noche del pasado martes primero de septiembre ocurrió el crimen que terminó con la vida de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo, y de varios integrantes de su familia en un apartamento de México.

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Mientras las autoridades avanzan en la investigación, se conocen detalles sobre los movimientos de uno de los dos hombres capturados por el homicidio múltiple, quien habría tomado algunas medidas para dificultar que las autoridades pudieran identificarlo y seguir su rastro.

De acuerdo con información citada por El Tiempo del periodista Carlos Jiménez, de Telediario México, uno de los detenidos, identificado como Diego Sebastián ‘N’, habría llegado al conjunto residencial en un vehículo Kia gris, pero utilizando las placas correspondientes a otro automóvil, un Chevrolet Onix.

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La medida habría buscado desviar su identificación y dificultar que las autoridades establecieran posteriormente el vehículo en el que llegó al lugar donde ocurrió el crimen.

Documento abandonado dio pistas sobre el crimen

Otro de los elementos que habría resultado clave para los investigadores fue una licencia abandonada en el conjunto residencial donde vivía la familia de Jonathan Meléndez.

El documento llevaba el nombre de Gerardo Cisneros Bejarano, quien posteriormente fue capturado junto con Diego Sebastián ‘N’ durante un operativo en el que participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de Ciudad de México.

De acuerdo con las versiones preliminares citadas en el informe, los implicados también habrían utilizado un silenciador en el arma para evitar que los habitantes del sector escucharan las detonaciones y alertaran a las autoridades.

Las cámaras de seguridad del conjunto residencial también hacen parte de las pruebas que revisa la Fiscalía. Las grabaciones podrían ayudar a reconstruir los minutos previos al crimen y establecer los movimientos de las personas que estuvieron en el inmueble.

Dos versiones sobre el motivo del ataque

Aunque el móvil del crimen todavía no ha sido confirmado, existen diferentes versiones sobre lo que habría ocurrido antes del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia.

Una de las versiones señala que Diego Sebastián ‘N’ habría acudido al apartamento para recibir un préstamo de 300.000 pesos mexicanos. Según esta hipótesis, la situación habría escalado hasta terminar en el homicidio de las personas que se encontraban en el inmueble.

Sin embargo, otra versión citada por el periodista Carlos Jiménez sostiene que el hombre habría acudido para exigirle a Meléndez 30 millones de dólares en bitcoins.

Las autoridades todavía deben establecer cuál de estas versiones corresponde a lo ocurrido y cuál fue exactamente el motivo del ataque. También investigan la posible relación de confianza que uno de los capturados habría tenido previamente con las víctimas y que, según las primeras indagaciones, le habría permitido llegar hasta el inmueble.

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