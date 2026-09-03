Por: Noticiero 90 minutos

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM), reconocida como la principal autoridad científica en asuntos climáticos, hizo un contundente llamado este jueves a mantener la calma y actuar con anticipación ante el fenómeno de El Niño, cuyas primeras señales ya son evidentes y se espera alcance una fuerte intensidad en los próximos meses, según el boletín trimestral difundido por la entidad. Durante una rueda de prensa, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, insistió en que, a pesar de la intensificación esperada, “El Niño no tiene por qué ser una receta para el desastre” si se aprovechan las capacidades de previsión y las herramientas científicas disponibles para salvar vidas y proteger los medios de subsistencia.

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Este mensaje de alerta, lejos de buscar alarmar, busca impulsar la toma de decisiones informadas y preventivas por parte de los gobiernos y la ciudadanía. Saulo enfatizó que la ciencia ofrece suficiente conocimiento y recursos para evitar que los riesgos asociados con El Niño se conviertan en una crisis global. Como referencia, ya se han implementado medidas concretas en varios países: Panamá y Perú han declarado estados de emergencia, servicios meteorológicos y organismos nacionales prestan asesoría a gobiernos en Asia, y Singapur ha activado un plan nacional para enfrentar olas de calor, de acuerdo con la OMM.

En términos de previsiones, el jefe de Predicción Climática de la OMM, Wilfran Moufouma-Okia, indicó que existe una probabilidad casi total de que El Niño se mantenga activo desde septiembre hasta noviembre y persista posiblemente hasta febrero de 2027. Sin embargo, aclaró que esto no significa que obligatoriamente ocurran desastres naturales en todos los países afectados, como inundaciones, sequías u olas de calor.

Uno de los efectos sociales que más preocupan a los expertos, según el reporte, es el impacto en la producción agrícola. Una disminución en las cosechas podría acentuar la inseguridad alimentaria y aumentar el costo de los alimentos a nivel mundial. Por ello, la OMM recomienda que los gobiernos adelanten acciones en el sector agrícola, como seleccionar semillas resistentes según el pronóstico de lluvias, escasez de agua o incremento de las temperaturas. Otra alarma relevante está en el registro de temperaturas oceánicas: en la superficie, los aumentos han superado los 2,6 grados Celsius, pero en aguas profundas el desvío de la media se eleva hasta en 8 grados, lo que acentúa la excepcionalidad del fenómeno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas recomienda la OMM para enfrentar El Niño en 2026?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) recomienda que los gobiernos actúen anticipadamente, como decretar estados de emergencia, recibir asesoría de servicios meteorológicos nacionales y adaptar los planes de producción agrícola, por ejemplo, eligiendo semillas adecuadas según las condiciones que se avecinan. Singapur, Panamá y Perú ya han puesto en marcha algunas de estas estrategias, según los reportes citados.

¿Cómo afecta El Niño a la agricultura y a la seguridad alimentaria mundial?

De acuerdo con la OMM, el fenómeno de El Niño puede reducir la producción agrícola debido a condiciones extremas, como sequías o lluvias excesivas, lo que dificultaría el acceso a alimentos y podría elevar los precios internacionales, poniendo a millones de personas en una situación de mayor vulnerabilidad en términos de seguridad alimentaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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