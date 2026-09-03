Por: France 24

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Un tenso episodio sacudió las calles de Kiev cuando los dos principales servicios de inteligencia de Ucrania —el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Dirección Principal de Inteligencia (GUR)— protagonizaron un intercambio de disparos que dejó varios heridos graves, según fuentes oficiales citadas por France 24. Las autoridades, incluido el presidente Volodímir Zelenski, calificaron este hecho de “absolutamente vergonzoso” y pidieron a ambas agencias deponer las armas, recordando que solo se justifica el uso de la fuerza contra los ocupantes rusos.

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El incidente ocurrió cuando agentes del SBU, la agencia de inteligencia interior, acudieron a registrar el domicilio del número dos de una unidad de fuerzas especiales del GUR. La operación no fue bien recibida por el grupo y, de acuerdo con Ryhor Nizhnikau, especialista en temas ucranianos del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, el tiroteo ocurrió tras el intento del SBU de detener a agentes del GUR que se oponían al registro. No está claro quién disparó primero; el fiscal general sostiene que los del SBU fueron atacados, versión negada por el GUR. La Presidencia ucraniana anunció una investigación para esclarecer lo sucedido.

El trasfondo de este enfrentamiento es complejo. La operación del SBU involucró a su unidad de élite, el grupo Alpha, lo que muestra la importancia que tuvo para el contraespionaje ucraniano. El caso está vinculado con combatientes rusos proucranianos, específicamente el subcomandante Stepan Kaplunov del Cuerpo de Voluntarios Rusos, un grupo paramilitar bajo control del GUR. El SBU investiga a Kaplunov en el marco de un supuesto intento de asesinato organizado por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia en Kiev, que habría sido frustrado por la inteligencia ucraniana.

La relación entre SBU y GUR está marcada por frecuentes tensiones e invasión de competencias, según Huseyn Aliyev, de la Universidad de Glasgow. No es la primera vez que sus disputas escalan; previamente se les ha acusado de acciones violentas mutuas, incluso homicidios. El trasfondo político también es relevante: el GUR estuvo liderado por Kyrylo Budanov, considerado posible rival de Zelenski, mientras que el SBU depende directamente de la Presidencia. Analistas y el propio Kaplunov sugieren que hay una pugna por influencia y control en las esferas más altas del Estado. Todo esto, advierten los expertos citados, termina beneficiando a Moscú, pues distrae a las fuerzas ucranianas de su principal objetivo: la defensa ante Rusia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se enfrentaron el SBU y el GUR en Kiev?

El enfrentamiento entre el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Dirección Principal de Inteligencia (GUR) ocurrió a raíz de una operación de registro realizada en el domicilio de Stepan Kaplunov, subcomandante de un grupo paramilitar proucraniano bajo las órdenes del GUR. El SBU intentaba investigar un posible complot de asesinato organizado por el FSB ruso en Kiev; sin embargo, la intervención fue rechazada por miembros del GUR y derivó en intercambios armados. El contexto incluye disputas de competencias y rivalidades políticas, lo que complicó la situación y dejó varios heridos graves.

¿Qué papel juega el FSB en el conflicto entre las agencias ucranianas?

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia es mencionado como factor clave en este caso, ya que el registro y la operación del SBU se relacionan con la investigación de un supuesto intento de asesinato contra un opositor ruso en Kiev, presuntamente organizado por el FSB. Este incidente es usado por los servicios de inteligencia ucranianos como justificación para sus acciones contra miembros del propio GUR, al considerar que podría haber filtraciones o colaboraciones con el FSB, según las versiones oficiales y los expertos citados por France 24.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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