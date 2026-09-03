El viaje de Gustavo Petro a México sigue generando comentarios y, esta vez, la atención se concentró en una de las personas que acompaña al expresidente durante su estadía en ese país.

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Petro se encuentra en Ciudad de México, donde cumple una agenda académica. Su presencia en territorio mexicano ya había causado polémica luego de que se conociera que Avianca le habría negado la salida y finalmente viajara por Aeroméxico.

Durante ese vuelo, además, una persona grabó al expresidente y le lanzó una particular frase: “firmes por la patria”.

Días después, Petro volvió a aparecer en videos que circularon en redes sociales. En uno de ellos se le observa caminando por la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, acompañado por varias personas, entre ellas integrantes de su esquema de seguridad y una mujer.

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La publicación fue realizada en Instagram por la cuenta @jorgegogdl. Según el usuario, Petro habría ingresado posteriormente al Palacio de Hierro y la mujer que lo acompañaba salió del establecimiento con varias bolsas amarillas.

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Las imágenes no permiten establecer quién asumió los gastos de esas compras ni tampoco quién paga específicamente el esquema de seguridad que acompaña al expresidente.

Ahora, una fotografía tomada durante el viaje permitió identificar a varias de las personas que están junto a Petro. Entre ellas aparecen Andrés Hernández, quien fue jefe de prensa del mandatario, y Maritza Gutiérrez, una mujer cuya presencia llama especialmente la atención por su pasado político reciente.

Gutiérrez fue durante años una persona cercana a Gustavo Bolívar. De hecho, fue gerente de su campaña cuando aspiró a la Alcaldía de Bogotá y lo acompañó en diferentes momentos de su trayectoria política.

Sin embargo, en septiembre de 2025 protagonizó un movimiento que generó sorpresa dentro del Pacto Histórico: dejó el equipo de Bolívar y se sumó a la campaña de Daniel Quintero, precisamente cuando ambos precandidatos mantenían fuertes enfrentamientos por la candidatura presidencial de la izquierda.

La llegada de Gutiérrez al equipo de Quintero fue confirmada por Juan David Duque, jefe de debate del exalcalde de Medellín, quien le dio la bienvenida públicamente.

El cambio se produjo en medio de una fuerte disputa. Bolívar había cuestionado a Quintero y lo calificó de “oportunista” por su recorrido político en distintas colectividades. También había advertido sobre una posible interferencia de sectores ajenos al progresismo en la consulta interna del Pacto Histórico.

(Vea también: Borraron mural de Petro en Inravisión y su reacción no tardó en llegar: “Muera la inteligencia”)

En medio de esa pelea política, la salida de Gutiérrez del equipo de Bolívar se convirtió en otro episodio de tensión entre los dos precandidatos.

Ahora, meses después de aquella controversia, su aparición junto a Gustavo Petro en México vuelve a poner su nombre en el entorno del Pacto Histórico.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.