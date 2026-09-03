Gustavo Petro reaccionó a que su mural y el de otras figuras reconocidas fueran eliminados de las paredes de la antigua sede de Inravisión, en Bogotá. El expresidente señaló la decisión con un mensaje en X.

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Los murales incluían las imágenes de personalidades como Gabriel García Márquez, Simón Bolívar, Jaime Garzón, Alfredo Molano y Germán Castro Caycedo, además de Petro. Sus rostros y algunas de sus frases fueron retirados en medio de los cambios que atraviesa el sistema de medios públicos con la llegada de la nueva administración.

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La eliminación de las pinturas se conoció el 1 de septiembre y provocó distintas reacciones. Una de las más fuertes fue la del exmandatario, quien cuestionó la decisión y vinculó lo ocurrido con una disputa política y cultural.

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“Se le llama a estas acciones el bestialismo ¡Muera la inteligencia! Decían los franquistas. Es una batalla comunicacional y el arte debe responder al lado de la movilización juvenil que hay que alistar para defender la educación pública”, escribió Petro.

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El exmandatario también aprovechó su publicación para invitar a los jóvenes bogotanos a intervenir nuevamente los espacios de la ciudad con este tipo de expresiones. “Invito a la juventud bogotana a pintar más y más murales que hablen de la belleza y la verdad”, manifestó.

El mural del expresidente mostraba su rostro junto a su nombre y una descripción en la que aparecía como político y economista. También incluía una de sus frases más conocidas.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.