Gustavo Petro reaccionó a que su mural y el de otras figuras reconocidas fueran eliminados de las paredes de la antigua sede de Inravisión, en Bogotá. El expresidente señaló la decisión con un mensaje en X.
Los murales incluían las imágenes de personalidades como Gabriel García Márquez, Simón Bolívar, Jaime Garzón, Alfredo Molano y Germán Castro Caycedo, además de Petro. Sus rostros y algunas de sus frases fueron retirados en medio de los cambios que atraviesa el sistema de medios públicos con la llegada de la nueva administración.
Vea también: Petro no pudo viajar a México con reconocida aerolínea; le cancelaron tiquetes al expresidente
La eliminación de las pinturas se conoció el 1 de septiembre y provocó distintas reacciones. Una de las más fuertes fue la del exmandatario, quien cuestionó la decisión y vinculó lo ocurrido con una disputa política y cultural.
#Nación | Las nuevas directivas de Inravisión eliminaron todos los murales de la sede ubicada en la calle 26 de Bogotá, entre ellos los que homenajeaban a figuras como Simón Bolívar, Jaime Garzón, Gabriel García Márquez, Alfredo Molano y Germán Castro Caycedo. La del expresidente… pic.twitter.com/ZJxy8OJL4B
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 1, 2026
“Se le llama a estas acciones el bestialismo ¡Muera la inteligencia! Decían los franquistas. Es una batalla comunicacional y el arte debe responder al lado de la movilización juvenil que hay que alistar para defender la educación pública”, escribió Petro.
Vea también: Hija de Petro se despachó por vínculo de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz con su papá: “Chocantes”
El exmandatario también aprovechó su publicación para invitar a los jóvenes bogotanos a intervenir nuevamente los espacios de la ciudad con este tipo de expresiones. “Invito a la juventud bogotana a pintar más y más murales que hablen de la belleza y la verdad”, manifestó.
El mural del expresidente mostraba su rostro junto a su nombre y una descripción en la que aparecía como político y economista. También incluía una de sus frases más conocidas.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO