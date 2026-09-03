Un insólito hallazgo sacudió las instalaciones del Sistema de Medios Públicos de Colombia (RTVC) ubicadas sobre la Avenida 26 en Bogotá, luego de que se confirmara el destino que sufrió una placa de agradecimiento dedicada al expresidente Álvaro Uribe. La pieza conmemorativa, que durante años permaneció colgada en las paredes de la entidad, fue encontrada desprotegida y tirada en el piso, exactamente debajo de unas escaleras del edificio.

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La revelación fue expuesta por la periodista de La FM, Darcy Quinn, quien detalló que en la placa abandonada se leía un reconocimiento fechado en diciembre de 2008 a la administración de Uribe, junto a la entonces ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra; la gerente Katthy Osorio Guaquetá; y el subgerente de radio, Gabriel Gómez Mejía. El contraste generó inmediata controversia al descubrirse que, en un lugar visible de la pared, se lucía una placa de agradecimiento al expresidente Gustavo Petro, firmada en diciembre de 2026 junto a la exministra de las TIC Carina Murcia y el exgerente Hollman Morris.

Tras ventilarse el bochornoso episodio, el equipo de colaboradores de la actual gerente de RTVC, Ángela María Mora Toro, confirmó la situación y optó por una salida de carácter institucional. La directiva ordenó retirar la placa de la era anterior y rescatar la historia primigenia de la entidad, instalando en su lugar la primera placa histórica que se conoció en RTVC, un homenaje a la administración de Eduardo Santos entre 1939 y 1940, que incluía al ministro de Educación Alfonso Araujo y al director de Extensión Cultural Arcardio Dulcer.

Por su parte, fuentes del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella señalaron que la actual administración no tiene ningún interés en figurar con placas de agradecimiento dentro de la entidad. Desde el Ejecutivo se ha insistido en la directriz de devolverle al sistema de medios públicos su verdadero carácter informativo e institucional, cerrando de manera definitiva la época en la que RTVC fue señalado como un escenario de propaganda política.

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