La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en México, investiga si el cuerpo sin vida de una mujer encontrado en el municipio de Villa de Reyes corresponde a Tatiana Vanessa Almanza García, una colombiana de 32 años que había sido reportada como desaparecida.

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La identidad de los restos todavía no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades esperan los resultados de los análisis de ADN para establecer si efectivamente se trata de la joven.

María Manuela García Cázares, fiscal general de San Luis Potosí, explicó que la institución recibió el reporte de desaparición y posteriormente fue informada del hallazgo de un cadáver en una población de Villa de Reyes.

Un tatuaje podría ser una de las claves

De acuerdo con la Fiscalía, existen algunas características que hacen pensar que los restos podrían corresponder a Tatiana Vanessa, una colombiana de 32 años que está desaparecida desde hace una semana y que en medios ha sido identificada como una de las trabajadoras de la página Boutique VIP. Entre las características que hacen pensar que el cuerpo corresponde al de la mujer está un tatuaje particular que aparece registrado en su ficha de búsqueda.

La mujer tenía una marca en el brazo izquierdo con la palabra “JERÓNIMO”, elemento que ahora es analizado por los investigadores.

Sin embargo, el avanzado estado de descomposición del cuerpo encontrado impide confirmar la identidad solamente mediante características físicas o tatuajes. Por esa razón, los Servicios Periciales deberán realizar los estudios genéticos correspondientes, además de la necropsia para establecer la causa del fallecimiento.

El cadáver fue localizado durante la noche del martes 1 de septiembre en la zona de Villa de Reyes, sobre la carretera 80.

Así fue reportada la desaparición de Tatiana

La ficha oficial señala que Tatiana Vanessa tenía 32 años, medía 1,70 metros, tenía complexión robusta, cabello largo y negro, tez morena clara y ojos café oscuro.

Según la información de búsqueda, su última comunicación ocurrió el 25 de agosto de 2026. Otros datos divulgados posteriormente ubicaron su último contacto en la capital de San Luis Potosí el 28 de agosto.

Entre sus características particulares también aparecen otros tatuajes, entre ellos la frase “MADE IN HELL” en la columna y la figura de un ángel.

La Fiscalía indicó que Tatiana no residía en San Luis Potosí. La joven había llegado recientemente desde Ciudad de México por motivos laborales, aunque las autoridades todavía investigan las circunstancias de su traslado y desaparición.

Su familia está en Colombia y espera confirmación

La hermana de Tatiana, quien se encuentra en Colombia, tuvo comunicación con la Fiscalía y participó en el proceso mediante videoconferencia. La familia esperaba trasladarse a San Luis Potosí para adelantar los trámites correspondientes.

Por ahora, las autoridades mantienen la reserva sobre la identidad del cadáver encontrado en Villa de Reyes. El resultado de las pruebas de ADN será determinante para establecer si los restos corresponden a Tatiana Vanessa Almanza García.

La investigación continuará para determinar, además, qué ocurrió con la mujer y cuáles fueron las circunstancias de su desaparición y posterior muerte, en caso de que los análisis confirmen su identidad.

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