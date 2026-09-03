Una embarcación que partió desde Gambia con destino a Islas Canarias fue localizada este jueves al sur del archipiélago español, luego de permanecer 26 días en el mar. De las 128 personas que habrían iniciado el viaje, solo 45 fueron encontradas con vida.

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De acuerdo con Vanguardia. Salvamento Marítimo ubicó el cayuco después de que uno de sus aviones detectara la embarcación a unos 120 kilómetros de Gran Canaria. Una unidad de rescate llegó durante la madrugada para auxiliar a los ocupantes.

A bordo permanecían cinco cuerpos que no pudieron ser recuperados debido a las condiciones del mar. Los supervivientes fueron trasladados a tierra para recibir asistencia.

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La información disponible apunta a que más de 80 personas murieron durante la travesía, aunque el balance podría modificarse mientras las autoridades recopilan información sobre lo ocurrido durante los 26 días de navegación.

Testimonios de sobrevivientes de embarcación en Islas Canarias

Después de llegar al muelle de Arguineguín, los supervivientes recibieron atención de Cruz Roja y entregaron información sobre las circunstancias del trayecto.

Sus relatos permitieron conocer algunos detalles de una travesía que se prolongó durante casi cuatro semanas en el Atlántico y en la que el grupo enfrentó condiciones extremadamente difíciles.

La información recopilada también permitió establecer que en el cayuco viajaban cuatro mujeres y una bebé, de acuerdo con los datos comunicados por la Guardia Civil a la organización Caminando Fronteras.

La cifra inicial de ocupantes fue establecida a partir de los testimonios y de otros elementos relacionados con la embarcación, mientras continúa la recopilación de información para determinar con mayor precisión qué ocurrió durante el recorrido.

El caso deja además abierta la tarea de identificar a las personas que perdieron la vida durante la travesía y establecer las circunstancias que provocaron que decenas de ocupantes no lograran completar el viaje.

¿Cómo fue localizada la embarcación al sur de Canarias?

El cayuco fue detectado desde el aire durante la tarde del miércoles por una aeronave de Salvamento Marítimo, que permitió establecer su ubicación en aguas situadas al sur de Canarias.

La embarcación se encontraba aproximadamente a 120 kilómetros de Gran Canaria cuando fue localizada. Posteriormente, una unidad marítima se desplazó hasta el punto para asistir a quienes permanecían a bordo.

La intervención se produjo durante la madrugada del jueves, cuando la Guardamar Urania llegó hasta el cayuco para iniciar el rescate de los ocupantes.

Las condiciones del mar impidieron recuperar los cinco cuerpos que permanecían en la embarcación. Los supervivientes fueron trasladados posteriormente hasta tierra, donde recibieron atención.

El caso volvió a poner el foco sobre la peligrosa ruta migratoria hacia Canarias, utilizada por personas que intentan llegar a España desde distintos puntos de África y que en numerosas ocasiones afrontan travesías prolongadas en el Atlántico.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua