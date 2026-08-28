Un grave accidente de tránsito ocurrido en la isla de Menorca, España, dejó una ciudadana colombiana fallecida y otras tres gravemente heridas, informó la Cancillería.

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El siniestro ocurrió el 27 de agosto de 2026 en la carretera Me-1, en la isla de Menorca, Islas Baleares, y en él estuvieron involucrados dos vehículos. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades españolas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, cuatro ciudadanos colombianos viajaban en uno de los vehículos involucrados.

Como consecuencia del accidente, una ciudadana colombiana murió en el lugar de los hechos, mientras que otros tres connacionales resultaron gravemente heridos y permanecen ingresados en un centro hospitalario.

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El Consulado de Colombia en Palma de Mallorca brinda asistencia y acompañamiento a los ciudadanos colombianos afectados por el grave accidente de tránsito ocurrido el 27 de agosto en Menorca, España. Tres ciudadanos colombianos resultaron gravemente heridos y permanecen… pic.twitter.com/pd1aOtJBGp — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 28, 2026

Consulado de Colombia activó atención para los afectados

Una vez el Consulado de Colombia en Palma de Mallorca recibió la notificación oficial sobre el accidente, activó las gestiones de asistencia y seguimiento consular.

La oficina consular mantiene comunicación con las autoridades policiales de Mahón y con el hospital donde permanecen los tres ciudadanos colombianos heridos. El objetivo es conocer la evolución de los afectados y brindar la asistencia consular que sea requerida en el marco de sus competencias.

La cónsul de Colombia en Palma de Mallorca, Francia Rodríguez, expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que el consulado continuará acompañando el proceso.

La funcionaria también señaló que se mantendrán las coordinaciones necesarias con las autoridades españolas, tanto por la situación de los tres ciudadanos hospitalizados como por las diligencias relacionadas con la colombiana que murió.

Cancillería acompañará a las familias

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias a los familiares de la ciudadana fallecida y manifestó su solidaridad con las familias de los tres colombianos afectados.

La entidad indicó que el Consulado continuará con el seguimiento correspondiente y prestará asistencia consular a los familiares que lo requieran, dentro de sus competencias.

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