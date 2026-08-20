Una noche de música y celebración en el municipio de Chicoral, en el departamento de Tolima, se transformó de manera abrupta en momentos de intensa tensión y pánico cuando una presentación artística se vio interrumpida por un inesperado accidente con elementos de pirotecnia. La popular agrupación Los Inquietos del Vallenato se convirtió en el centro de una emergencia luego de que una serie de fuegos artificiales, que aparentemente fueron mal dirigidos hacia la tarima, explotaran directamente en el lugar donde los músicos interpretaban sus canciones. El estallido obligó a frenar momentáneamente el espectáculo para atender de urgencia a los afectados, quienes posteriormente decidieron regresar al escenario para concluir su presentación ante los asistentes.

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La situación escaló rápidamente hasta generar un profundo temor tanto en el público como en los artistas, quienes en el primer instante de confusión llegaron a temer que la detonación se tratara de un ataque dirigido contra la agrupación. Entre todos los miembros afectados, el vocalista Maikol Delgado sufrió las consecuencias más severas de la descarga pirotécnica, experimentando lesiones que exigieron su salida inmediata de la tarima para recibir asistencia especializada. Recordando los angustiosos segundos posteriores al impacto, el cantante explicó a través de sus redes sociales oficiales los detalles de su lesión: “Me impactó en el brazo derecho. Me ocasionó una quemadura de primer grado y, claro, eso estaba rojo, botando sangre”.

Tras el repentino estallido, Delgado fue trasladado de urgencia a un centro médico ubicado estratégicamente en la parte posterior del sitio donde se desarrollaba el evento, lo que facilitó la rápida limpieza de sus heridas por parte del personal de salud. Uno de los temores más grandes que abrumó al artista durante los instantes de zozobra estuvo relacionado con la posibilidad de haber sufrido daños irreversibles en su rostro o en la visión. Aliviado tras conocer el dictamen médico que descartó complicaciones mayores, el intérprete señaló: “Pensé que de pronto me hubiese impactado en la cara o en un ojo, lo hubiese perdido o algo así. Gracias a Dios, no pasó a mayores”. Asimismo, su compañero Pedro Alvarado indicó que la onda expansiva alcanzó a otros integrantes, precisando que él mismo sufrió una lesión en la pierna, mientras que una de las coristas del grupo resultó herida en el abdomen.

Una de las muestras más destacadas de profesionalismo ocurrió en medio de la contingencia, cuando Pedro Alvarado continuó cantando en solitario sobre el escenario para calmar a la multitud mientras su colega era atendido en la clínica cercana. Una vez los médicos confirmaron que su estado no revestía gravedad, Maikol Delgado retornó a la tarima y, a pesar de las evidentes dificultades físicas para sostener con normalidad el micrófono, la agrupación logró culminar su espectáculo musical. Este gesto de entrega ratificó el compromiso de los artistas con sus seguidores, quienes desde el primer minuto manifestaron su angustia ante la incertidumbre sobre la salud de los intérpretes.

Finalmente, tras superar el sobresalto, los cantantes emitieron un mensaje público para tranquilizar a sus fanáticos y confirmar que todos los miembros afectados se encuentran fuera de peligro, asegurando que este incidente no alterará la agenda de sus próximas presentaciones. La agrupación aprovechó la oportunidad para expresar su sincero agradecimiento a los habitantes de Chicoral por el respaldo incondicional brindado durante el accidente y a los seguidores que inundaron las plataformas digitales con mensajes de apoyo, consolidando una vez más el estrecho vínculo que mantienen con su público tras sortear este dramático episodio en los escenarios del país.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.